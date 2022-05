Illegales Straßenrennen in Köln: Richter verurteilt YouTube-Stars und schickt sie in die Fahrschule

Ziemlich genau vor einem Jahr haben sich zwei YouTuber mitten in Köln ein Straßenrennen geleistet. Nun hat das Amtsgericht Köln das Urteil gegen die beiden verkündet – sie wurden schuldig gesprochen. Teil des Urteils ist, dass beiden der Führerschein entzogen wurde. Für sie steht nun ein Neustart in der Fahrschule an.

1,9 Millionen Abonnenten auf YouTube, Millionen Klicks auf einer Vielzahl seiner Videos – in der deutschen Social-Media-Szene spielt Fritz Meinecke in der ersten Liga mit. Wer durch seinen Feed scrollt, sieht viele prachtvolle Naturaufnahmen. Der 33-Jährige zeigt sich gerne in der Wildnis.

Straßenbahnen in Köln hat Folgen für YouTube-Stars

Wie die „Bild“ berichtet, zeigt er sich allerdings nicht so gerne am Amtsgericht in Köln. Dort wurde ein Verfahren gegen ihn und einen weiteren YouTube verhandelt. Die Anschuldigung: Beide sollen sich am 1. Mai 2021 ein Straßenrennen in der Domstadt geliefert haben, das Geschehen wurde auch von der Polizei gesehen und gefilmt.

Auch diese Aufnahme sei demnach neben Augenzeugenberichten ausschlaggebend dafür gewesen, dass das YouTuber-Duo schuldig gesprochen wurde. Für Meineckes 25 Jahre alten Freund bedeutet das konkret eine Geldstrafe in Höhe von 3480 Euro. Deutlich schlimmer hat es Meinecke erwischt. Er wurde zu einer Geldstrafe von 60.000 Euro verdonnert, anwesend war er bei der Urteilsverkündung nicht.

Nach dem Rennen wurden Fahrzeuge und Führerscheine der beiden beschlagnahmt. Was die Fahrzeuge betrifft, wurde mittlerweile angeordnet, dass die YouTuber sie zurückerhalten. Allerdings können sie die vorerst nicht fahren – dafür müssen sie den Führerschein erst einmal neu machen. Somit müssen beide erst einmal wieder in die Fahrschule, bevor es zurück hinter das Steuer geht. Die Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig.