Noch bis einschließlich Sonntag, dem 14. April, liegt die Messe Köln ganz in den Händen der bereits am Donnerstag gestarteten Fitnessmesse FIBO. Auch zahlreiche Prominente haben sich vor Ort gezeigt, darunter Schauspieler Ralf Moeller, Fernsehmoderatorin Nina Ruge und nd Astronaut Matthias Maurer. Zu den Trends gehören die Digitalisierung und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI), wodurch das Training an Geräten individueller gestaltet werden kann. Wir zeigen die Fotos der Messe in der oben verlinkten Galerie.

Fitnessstudios haben so viele Mitglieder wie vor Corona

Gute Nachrichten von der Messe gibt es auch: Deutschlands Fitnessstudios haben den Corona-Knick nach Einschätzung eines Branchenverbandes überwunden. Man habe inzwischen vermutlich in etwa gleich viele Mitglieder wie 2019, sagte der Präsident des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV), Thomas Wessinghage, am Donnerstag bei der Eröffnung in Köln. Für den Jahreswechsel hatte der Verband eine Mitgliederzahl von 11,3 Millionen vermeldet, vor Corona – also Ende 2019 – waren es 11,66 Millionen gewesen.

In Pandemiezeiten hatten die Anlagen zeitweise geschlossen, später durften sie nur unter Auflagen öffnen. Ende 2021 lag die Mitgliederzahl nur noch bei 9,26 Millionen. Seither steigt sie wieder – im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent. In den kommenden Jahren rechnet der DSSV mit starkem Wachstum, 2030 sollen es 15 Millionen sein.

Das Branchenwachstum begründet DSSV-Chef Wessinghage mit einem stärkeren Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. „Die Gesundheit rückt immer mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung, und das bedingt, dass sie etwas dafür tun.“

