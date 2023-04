FIBO 2023 in Köln: Termine, Standort, Tickets – alle Infos zur größten Fitnessmesse der Welt

Ob Muskelaufbau, Ausdauer oder Yoga: Auf der FIBO, der größten Fitnessmesse der Welt, kommen alle Sportbegeisterten zusammen und werden mit den neuesten Trends im Bereich Fitness und Gesundheit auf Stand gebracht. Wo, wann und mit welchem Angebot die FIBO stattfindet, hat Tonight News euch hier zusammengetragen.

Wann ist die FIBO 2023 in Köln?

Die FIBO findet jährlich Anfang April statt. 2023 beginnt sie am Donnerstag, 13. April und dauert bis zum Sonntag, 16. April an.

Wo ist die FIBO 2023 in Köln? Adresse und Anfahrt

Jährlich findet die FIBO auf dem Messegelände in Köln-Deutz statt. Besucherparkplätze sind ausgeschildert und gut an die Eingänge der Messehallen angebunden. Auch mit Bus und Bahn ist die FIBO sehr gut zu erreichen. Vom Bahnhof Köln Messe/Deutz sind es nur wenige Gehminuten bis zum Messeeingang. An dem Bahnhof halten diverse Busse, U- und Straßenbahnen, S-Bahnen, Regionalbahnen und -expresse sowie ICs und ICEs.

Die FIBO 2023 findet in den Hallen 5.2, 6, 7, 8, 9 und 10.2 statt. Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht, welche Art von Ausstellern sich in welcher Halle befinden.

FIBO 2023 in Köln: Wie komme ich an Tickets?

Die Ticketpreise richten sich je nach Art der Besucher. Business-Tickets für Fachbesucher sind ab 38 Euro erhältlich. Public Tickets für alle Interessierten gibt es ab 30 Euro und Congress Tickets gelten für drei Tage und bieten Experten aus Themenfeldern Fitness, Prävention und Gesundheit einen dreitägigen Fachkonkress mit Vorträgen und Praxisübungen.

Business Tickets: ab 40 Euro

Public Tickets: ab 30 Euro

Congress Tickets: ab 61 Euro

FIBO Köln 2023: Wer gilt als Fachbesucher?

Als Branchennachweise gelten für die FIBO folgende drei Gruppierungen:

Selbstständige

Gewerbeschein mit konkreter Bezeichnung

Handelsregisterauszug mit konkreter Bezeichnung

Approbationsurkunde

Berufsurkunde für Heil-und Hilfsberufe, therapeutische Berufe

Trainerschein /-lizenz

Angestellte

Bestätigung/Vollmacht und Kopie des Gewerbescheins des Arbeitgebers (Download Arbeitgebervollmacht)

Bestätigung/Vollmacht und Anstellungsvertrag

Approbationsurkunde

Berufsurkunde für Heil-und Hilfsberufe, therapeutische Berufe

Trainerschein /-lizenz

Nachweis von Lehramtsausübung

Fachschüler/-student

Ausbildungsnachweis

Zeugnis der Berufsfachschule

Schulbescheinigung

gültiger Fachschülerausweis / Studentenausweis

Immatrikulationsbescheinigung

FIBO Köln in 2023: Öffnungszeiten

Die ersten beiden Tage ist die FIBO nur für Fachbesucher geöffnet. Am Wochenende dürfen dann alle Interessierten aufs Gelände. Die FIBO ist an allen Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

FIBO 2023 in Köln: Öffnungszeiten im Überblick: 9-18 Uhr

Was erwartet Besucher auf der FIBO 2023 in Köln?

Besucher können auf der FIBO nicht nur die neuesten Geräte und Produkte entdecken, sondern auch besondere Service-Leistungen und Sportangebote in Anspruch nehmen – wie etwa einen Body Check mit der Erfassung und Bewertung körperlicher Belastungen, zahlreiche Special Areas, wie ein Trainingsparcour, CrossFit-Seminare und -Wettbewerbe, Calisthenics-Wettkämpfe, Group Fitness Stage, Cycling Events, Functional Forum, und mehr. Auch 2023 wird es eine Lifestyle- und eine Meet & Greet Area mit Promis und Influencern aus der Fitness-Szene geben.

