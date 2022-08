Döner-Restaurant in Köln ausgezeichnet – Düsseldorf im Ranking ganz hinten

Seit den Siebziger Jahren gibt es den Döner in Deutschland inzwischen. Von einem Gastarbeiter erfunden, hat die mit Fleisch und Gemüse gefüllte Teigtasche die Imbisslandschaft im Sturm erobert und ist kaum mehr wegzudenken aus unserer Esskultur. Doch wo gibt es den besten Döner?

Dieser Frage hat sich der Lieferdienst Lieferando angenommen und deutschlandweit untersucht, welche Stadt die besten Döner-Restaurants hat. Dabei ging es unter anderem auch um die Anzahl an Dönerbuden auf 100.000 Einwohner, wie deren Bewertungen sind und welchen Preis man durchschnittlich zu zahlen hat. So wurden insgesamt zehn Städte genau unter die Lupe genommen.

Neben Köln und Düsseldorf stehen auch Hamburg, Dresden, Berlin, München, Bremen, Nürnberg, Frankfurt am Main und Stuttgart im Ranking – das überraschende Ergebnisse beinhaltet.

Döner-Ranking: Köln Mittelmaß, Düsseldorf Schlusslicht

So gibt es den besten Döner laut Bewertungen nicht in Berlin, Hamburg oder Köln, sondern in Dresden. Dort bewerteten die Kunden die Spezialität mit durchschnittlich 4,31 Punkten bei 16,84 Läden auf 100.000 Einwohner. Zwar hat Berlin mit 17,72 Läden eine größere Dichte, kommt aber nur auf 4,13 bei den Bewertungen und belegt damit Rang drei. Nürnberg steht mit 4,25 bei den Bewertungen auf dem zweiten Platz. Auch liegt der Preis in Dresden mit durchschnittlich 4,96 Euro deutlich unter dem der Konkurrenten.

Köln schafft es gerade mal auf den siebten Platz im Gesamt-Ranking. Mit 5,39 Euro pro Döner und einer Bewertung von 4,16 steht man aber immer noch vor Düsseldorf. Die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens liegt auf dem vorletzten Rang mit einer Durchschnittsbewertung von 4,00 und einem Durchschnittspreis von 5,56 Euro. Schlusslicht ist Hamburg, welches im Schnitt den teuersten Döner mit 6,03 Euro anbietet, aber mit einer Bewertung von 4,07 den zweitschlechtesten Wert hat.

Immerhin: Das beste Döner-Restaurant steht in Köln. Denn bereits im Februar wurde die Döner-Kette Mangal, deren Partner ein gewisser Lukas Podolski ist, von der Lieferkette Lieferando als „Bestes Döner-Restaurant in Deutschland“ geehrt. Dazu hatten die Nutzer des Lieferdienstes abgestimmt und die Kölner Kette auf Platz 1 gewählt. Platz zwei wurde das dönerWERK in Flensburg, der dritte Rang ging an Kebap 63 in Langelsheim bei Goslar.

