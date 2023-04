Deutzer Kirmes 2023: Preisspoiler – so teuer ist der Osterrummel wirklich

Viel zu hohe Energie- und Lebensmittelkosten treiben auch die Preise auf der Deutzer Kirmes in die Höhe. Zucker, Rapsöl und Strom sind teurer geworden. Deswegen mussten die Veranstalter auch die traditionellen Familientage (alles zum halben Preis) in diesem Jahr canceln. Tonight News hat die Schausteller bereits vor Beginn der großen Frühjahrskirmes an der Deutzer Werft auf ein Kölsch getroffen und die Preise vorab erfahren.

Kirmes-Vorstand Willy Krameyer steht in diesem Jahr an seiner Pommes- und Bratwurstbude: „Wir mussten die Fritten um 50 Cent erhöhen, weil das Rapsöl viel teurer geworden ist. Grund für die Teuer-Fritten: „Für den Liter Rapsöl zahle ich gerade 39 statt wie vorher 16 Euro.“ In den 3,50 Euro sei allerdings ein Dip (z.B. Ketchup) enthalten.

Auch beim wohl beliebtesten Snack der Deutschen wurde der Preis angehoben. Krameyer: „Die Bratwurst kostet jetzt 4,50 mit Ketchup und Senf. Das liegt einfach an der Kostenexplosion für Fleisch und Fett.“ Für eine Krakauer müssen Wurstfreunde in diesem Jahr sogar saftige 5 Euro auf den Tresen legen.

Deutzer Osterkirmes 2023: die Preise im Überblick

Wilde Maus: 6 Euro, (Kinder 5 Euro)

Riesenrad: 9 Euro, (Kinder 6 Euro)

Laser Pix: 6 Euro (Kinder 5 Euro)

Autoscooter: 3,50 Euro

Krake: 4,50 Euro

Pommes mit einem Dip: 3,50 Euro

Bratwurst im Brötchen: 4,50 Euro

Krakauer im Brötchen: 5 Euro

0,2 Liter Kölsch: 2,50 Euro

100 Gramm gebrannte Mandeln: 4 Euro

Auch die Preise für Süßwaren auf der Kirmes mussten angepasst werden, wie „Zucker-Gary“ vom Mandelstand erzählt. Der Preis für seine wichtigste Zutat Zucker hat sich verdoppelt. 100 Gramm gebrannte Mandeln gibt’s daher erst ab 4 Euro, dieselbe Menge gebrannte Cashewkerne ab 5,50 Euro und 100 Gramm Macadamia-Nüsse sind ab 7 Euro erhältlich – Zucker-Gary in der Zucker-Krise! „Was sollen wir machen? Wir müssen uns irgendwie preislich anpassen, um überhaupt noch wirtschaftlich arbeiten zu können.“ Kleiner Trost: Obwohl die Preise für Obst im Supermarkt täglich variieren, bleiben die Preise an Garys Bude für Schokoladenfrüchte am Spieß stabil. Sie wurden seit Herbst nicht mehr erhöht und werden es zunächst nicht.

Und wie steht es um die „flüssige Kirmeskultur“? Daniel Weber von „Weber’s Scheune“, dem „schönsten Biergarten Kölns direkt am Rhein und mit Domblick“ verkündet den diesjährigen Kölschpreis: „2,50 Euro für ein 0,2 Liter Glas.“ Ausgeschenkt wird Kölsch der Marke Früh.

Deutzer Kirmes 2023: Das kosten Tickets für die Fahrgeschäfte

Eine Fahrt mit der Wilden Maus (Achterbahn) soll in diesem Frühjahr 6 Euro kosten. „Kinder unter 12 Jahren zahlen 5 Euro“, ergänzt Krameyer. Für eine Tour mit dem Europarad (Riesenrad) müssen Kunden stolze 9 Euro auf den Tisch legen. Hier zahlen Kinder 6 Euro. Eine Runde auf dem Schlager-Express (früher „Raupe“) kostet jetzt 4,50 Euro – genau wie eine Fahrt mit der Krake. Die Eintritte für Kinderkarussells jeglicher Art liegen zwischen 3 und 4 Euro.

Ein Erlebnis in dem Laserkarussell Laser Pix kostet Erwachsene 6 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro. Vergleichsweise günstig ist der Chip für den Autoscooter. Hier zahlen Kirmesgänger nur 3,50 Euro pro Fahrt und an der kann auch noch eine weitere Person teilnehmen.