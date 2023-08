Bombe in Köln-Bayenthal gefunden – diese Kreuzungen sind gesperrt

Bomben-Fund am Dienstag, 1. August: Bei dem Objekt in Köln Bayenthal handelt es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe, die noch am Dienstag entschärft werden muss. Für die Evakuierten, die nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen können, wird eine Anlaufstelle in der Grundschule, Cäsarstraße 21, eingerichtet. Anwohner, die auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen sind, sollten diese mitnehmen.

In Köln-Bayenthal wurde heute ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Mehr: https://t.co/uSqIk57mDI pic.twitter.com/tVluIlzLg1 — Stadt Köln (@Koeln) August 1, 2023

Sobald alle Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt Köln in Bayenthal eingetroffen sind, wird der erste Klingeldurchgang durchgeführt.

Bombe in Köln-Bayenthal: Diese Kreuzungen sind gesperrt

Diese Kreuzungen sind gesperrt:

Koblenzer-/Bonner Straße

Bonner Straße/Raderberg- bzw. Bayenthalgürtel

Koblenzer -/Schönhauser Straße

Brühler Straße/Raderberg- bzw. Radertalgürtel

Raderberger- /Marktstraße

Die Buslinien 106, 132 und 133 der KVB werden im Laufe des Nachmittags ihren Betrieb auf der Bonner Straße zwischen Chlodwigplatz und Raderberg- bzw. Bayenthalgürtel einstellen.