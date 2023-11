Kölner Aldi-Weihnachtsmarkt lockt jetzt mit Billig-Preisen: So schmecken Bratwurst und Glühwein

Deutschlands günstigster Weihnachtsmarkt hat seine Pforten geöffnet – zum allerersten Mal und zwar mitten in Köln-Ehrenfeld. An verregneten Novembertagen kommt ihr nicht in Weihnachtsstimmung – schon gar nicht auf einem Discounterparkplatz? Doch! Die Eröffnung des Aldi-Weihnachtsmarktes am usseligen Dienstagnachmittag (14. November) war jedenfalls ein voller Erfolg.

Die meisten Besucher waren sogar extra angereist, um Deutschlands günstigsten Weihnachtsmarkt vor der Aldi-Süd-Filiale in Ehrenfeld zu besuchen. So auch Gustl aus Eschweiler bei Aachen (NRW), der rund 60 Kilometer Anfahrt in Kauf genommen hat, nur um Glühwein für einen Euro zu trinken. Der Punsch-Fan zu Tonight News: „Ich bin wegen des Weihnachtsmarktes hier, weil es der erste ist, der schon geöffnet hat. Ich will hier einfach ein bisschen Stimmung machen.“

>> Zum Vergleich: So viel kosten Bratwurst und Co. auf dem normalen Weihnachtsmarkt <<

Kölner Aldi-Weihnachtsmarkt: 1 Euro kostet der Glühwein hier

Auch eine Gruppe von Geowissenschaften-Studenten hat es zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung auf den Aldi-Parkplatz verschlagen. Yanik, Jonas und Lukas saßen gerade noch in der Vorlesung. Lukas zu Tonight News: „Da habe ich auf Instagram gesehen, dass es hier Glühwein für einen Euro gibt. Gleich kommen noch mehr von uns. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut und macht Lust auf mehr.“

Wir finden: Bei Weihnachtsmusik kommt zwischen den urig-dekorierten Holzhütten und den winterlich geschmückten und überdachten Stehtischen auf alle Fälle X-Mas-Feeling auf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tonight News (@koelntonight)

Der Crêpe für zwei Euro schmeckt mindestens genauso gut wie der auf der Kirmes für vier bis fünf Euro und wird auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt sogar auf einer dünnen essbaren Waffel serviert, sodass das lästige „Vorschieben“ ausbleibt. Absolut unschlagbar sind die gebrannten Mandeln für einen Euro pro Tüte (ca. 150 Gramm). Zum Vergleich: Auf herkömmlichen Volksfesten werden 200 Gramm für bis zu fünf Euro angeboten. Mandel-Fans können hier also so richtig zuschlagen.

Deutschlands günstigster Weihnachtsmarkt bei Aldi in Köln Ehrenfeld lockt mit Gratis-Fotobox

Neben Glühwein-Fans kamen auch viele Eltern mit ihren Kleinkindern zur vorweihnachtlichen Eröffnung – etwa für eine Fahrt mit dem Kinderkarussell im historischen Design oder einem Foto in der Schneekugel. Mit Weihnachtsdeko und Kunstschnee können sich Besucher hier kostenlos ablichten lassen. Die Bilder werden sofort ausgedruckt und können mit nach Hause genommen werden.

Auf diesen Trichter kamen übrigens auch die Influencer Niklas van Lipzig und David Martin vom Instagram-Kanal „niklasunddavid„, die wir beim Weihnachtsmarktbesuch am Stehtisch trafen. Zwischen Glühwein und Bratwurst zog es die Beiden zum Shooting in die Schneekugel, in der sie professionell posierten. Das Ergebnis seht ihr hier:

Die Influencer über ihren Besuch auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt: „Wir kooperieren schon länger mit Aldi.“

Der Weihnachtsmarkt ist noch bis zum 16. November geöffnet. Weitere Preise und Infos des günstigsten Weihnachtsmarktes von Deutschland erfahrt ihr hier.