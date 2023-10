A555 am Wochenende zwischen Wesseling und Köln gesperrt – das solltet ihr wissen

Wer am Samstag einen Besuch bei Ikea in Godorf geplant hat, sollte jetzt ganz aufmerksam weiterlesen: Von Freitag (20. Oktober), 21 Uhr bis Montag (23. Oktober), 5 Uhr, wird die A555 zwischen den Anschlussstellen Wesseling und Köln-Godorf in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Die Autobahn GmbH erneuert die Deckschicht, um zeitnah eine 4:0-Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Köln einzurichten: Zwei Behelfsspuren in Richtung Köln und zwei in Richtung Bonn.

Sperrung auf der A555 bei Köln: Umleitung über L300

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wesseling auf die L300 abgeleitet und bis zur Anschlussstelle Godorf geführt. Die neue 4:0-Verkehrsführung wird benötigt, um anschließend die Brückenhälften Mühlenweg und Kronenweg in Richtung Bonn neu zu bauen und die Fahrbahn mit lärmminderndem Asphalt auszustatten.

A555 zwischen Wesseling und Köln-Godorf: Deswegen wird die Fahrbahn saniert

Der Hintergrund der aktuellen Sperrung ist folgender: Die Autobahn GmbH Rheinland führt seit April 2022 auf einer Länge von rund vier Kilometern eine umfassende Erhaltungsmaßnahme an der A555 in Höhe Wesseling aus. Die Großmaßnahme besteht aus der Erneuerung der Fahrbahnen mit einem lärmarmen Asphalt, dem Bau von Lärmschutzwänden, dem Ersatzneubau der Brücken Mühlen- und Kronenweg, der Errichtung zweier Entwässerungsbecken und dem Bau einer Pumpstation in der Ortslage Wesseling.

Für die Gesamtmaßnahme wird eine Bauzeit von etwa dreieinhalb Jahren kalkuliert. Die Bauarbeiten betreffen den Abschnitt zwischen der Brühler Straße Richtung Süden bis auf die Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Wesseling. Der Bau von Lärmschutzwänden und die Verwendung des lärmarmen Asphalts werden eine deutliche Entlastung für die autobahnnahen Wohnquartiere bringen.