A555 zwischen Köln-Godorf und Wesseling: Baustellenbereich wird zum Nadelöhr

Am Mittwoch (15. Februar) wird es aufgrund von dringenden Nachmarkierungsarbeiten auf der A555 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wesseling und Godorf in beiden Fahrtrichtungen zu Engpässen kommen. Die Arbeiten werden im Zeitfenster zwischen 9 Uhr und 16 Uhr ausgeführt.

Hintergrund: Die Autobahn GmbH Rheinland führt seit April 2022 auf einer Länge von rund vier Kilometern eine umfassende Erhaltungsmaßnahme an der A555 in Höhe Wesseling aus. Die gesamte Aktion besteht aus der Erneuerung der Fahrbahnen mit einem lärmarmen Asphalt, dem Bau von Lärmschutzwänden, dem Ersatzneubau der Bauwerke Mühlen- und Kronenweg, der Errichtung zweier Entwässerungsbecken (Nord und Süd) und dem Bau einer Pumpstation in der Ortslage Wesseling.

Für die Arbeiten wird eine Bauzeit von etwa dreieinhalb Jahren kalkuliert. Die Bauarbeiten betreffen den Abschnitt zwischen der Brühler Straße Richtung Süden bis auf die Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Wesseling. Der Bau von Lärmschutzwänden und die Verwendung des lärmarmen Asphalts sollen eine deutliche Entlastung für die autobahnnahen Wohnquartiere bringen.