Hitman Trilogie kommt zu Game Pass: Release Date & mehr

Jeder wahre Gamer kennt ihn. Den glatzköpfigen, kaltblütigen Killer mit dem Strichcode im Nacken – Agent 47. Die Spieleserie, in der wir in die Haut eines Auftragskillers schlüpfen und auf verschiedenste, sehr einfallsreiche Arten unsere Ziele um die Ecke bringen, erblickte bereits im Jahr 2000 das Licht der Welt – bzw. unserer Monitore… Seitdem hat das dänische Entwicklerstudio IO Interactive bereits neun Hitman Spiele auf den Markt gebracht und das neueste, Hitman 3, wurde erst 2021 veröffentlicht. Unserer Meinung nach war Hitman 3 eins der besten Spiele des vergangenen Jahres, deshalb freuen wir uns umso mehr über die jetzige Ankündigung der neuen Hitman Trilogie.

Hitman Trilogie kommt zu Game Pass & weiteren Plattformen

Wieso neue Trilogie? Ganz einfach, gab 2013 bereits eine Hitman HD Trilogie, die Hitman 2: Silent Assassin, Hitman: Contracts und Hitman: Blood Money enthielt. Keine Ahnung warum der allererste Teil, Hitman: Codename 47 da nicht drin war… Jetzt wurde aber die neue Trilogie angekündigt, die die Spiele Hitman (2016), Hitman 2 (2018) und Hitman 3 (2021) enthalten wird. Sie wird für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Epic Games Store, Steam und Xbox Game Pass erscheinen. Die Entwickler äußerten sich dazu wie folgt:

Jetzt, da die Trilogie abgeschlossen ist, freuen wir uns, die HITMAN Trilogie als Einstieg für neue Spieler in die Welt der Assassinen zu präsentieren. Diese Sammlung vereint HITMAN 1, HITMAN 2 und HITMAN 3 in einem einzigen Paket und macht es einfacher denn je, die ersten Schritte auf dem Weg zu Agent 47 zu machen.

Wer also tatsächlich noch nie ein Hitman Spiel gezockt hat, kann das jetzt nachholen, und zwar einfach und günstiger als jemals zuvor. Holt euch den Xbox Game Pass und ihr bekommt nicht nur die Hitman Trilogie, sondern noch einen Haufen weiterer Spiele und das für so gut wie umsonst. Einen so guten Deal findet ihr so schnell nicht wieder.

Wann erscheint die Hitman Trilogie?

Bald, sehr bald! Ob ihr es glaubt oder nicht, aber die Hitman Trilogie erscheint schon diesen Monat, am 20. Januar. Das ist schon nächste Woche, für alle, die gerade keinen Kalender zur Hand haben. Außerdem hat IO Interactive gleichzeitig noch weitere Inhalte für Hitman 3 angekündigt, wie zum Beispiel mehr Elusive Targets und grafische Verbesserungen. Auch diese Neuerungen sollen mit dem Start von Year 2 am 20. Januar live gehen.

Habt ihr bereits alle Hitman Spiele durch? Wenn nicht, können wir euch die Trilogie auf jeden Fall ans Herz legen. Nicht nur gibt es kein anderes Spiel wie Hitman, die Serie ist auch wirklich gut und macht unglaublich viel Spaß.

