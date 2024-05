Wetter Pfingsten 2024 in NRW: Meteorologe rechnet mit Sturzfluten

Zu Beginn der Woche (13. und 14. Mai) blühte es richtig auf in NRW. Am Dienstag freuten sich insbesondere die Rheinländer über knackige 29 Grad. War das noch Frühling oder schon Hochsommer? Doch bereits zum Mittwoch soll es sich laut Dominik Jung von wetter.net abkühlen.

„Wir haben eine Wetter-Zweiteilung in NRW. Eine Linie trennt den Süden vom Norden“, weiß der Experte. Heißt: Am Mittwoch soll es in Münster, Paderborn und allen nördlichen Orten NRWs sonnig und warm (ca. 26 Grad) bleiben. Jung: „Der Norden NRWs wird von einem Hoch beglückt.“ Der Südwesten, darunter fällt auch das Rheinland, wird hingegen von einem Tief heimgesucht, das aus Westeuropa kommt und für Schauer und Gewitter sorgt.

Doch es kommt noch dicker: „Weil wir kaum Luftströmung haben, können die Gewitter nicht abziehen. Wir müssen mit Sturzfluten rechnen“, so der Diplom-Meteorologe im Gespräch mit Tonight Düsseldorf.

>> Pfingsten 2024: Das sind die besten Veranstaltungen in Köln <<

Meteorologe mit Horror-Prognose für Pfingsten in NRW

Und weiter: „Das Ganze geht vielleicht zwei bis drei Stunden, aber in der Zeit können Keller volllaufen. Die Kanalisation wird das nicht aufnehmen können. Der Regen ist dann irgendwann vorbei, aber der Dreck und der Schlamm bleiben.“ Und: Ab Donnerstag ziehen die Gewitter dann weiter – und verteilen sich auf ganz NRW!

„Wir haben über die Pfingsttage im gesamten Bundesland an jedem Tag Sturzflutgefahr: Samstag, Sonntag und Pfingstmontag“, heißt es in der düsteren Prognose des Experten.

>> Pfingstferien 2024: Das sind die besten Trips von Düsseldorf nach Holland <<

Wie warm wird es an Pfingsten 2024 in NRW?

Neben Regen und Gewittern können wir uns zwischendurch aber auch auf ein paar Sonnenstrahlen freuen, so Jung. Am Samstag rechnet der Meteorologe in NRW mit 23 Grad, an Pfingstsonntag mit 22 und an Pfingstmontag mit 24 Grad. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit soll es aber schwül bleiben. So schön wie die Woche begonnen hat, bleibt es in NRW an Pfingsten 2024 also keinesfalls.