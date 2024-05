Köln: Pfingsten 2024 – Comedy, Partys, Flohmärkte – die Tipps

50 Tage nach Ostern steht Pfingsten vor der Tür. Der Begriff kommt vom altgriechischen Wort „Pentekoste“, was so viel bedeutet wie: „der 50. Tag“. Christen feiern an Pfingsten die Sendung des Heiligen Geistes und den Geburtstag der Kirche. In ganz Deutschland gelten die Pfingsttage als Feiertage. Kölner können sich also auf ein langes Wochenende freuen. Tonight News zeigt euch, wie ihr es gestalten könntet.

Köln: Veranstaltungen an Pfingstsonntag 2024

Pfingsten 2024 in Köln: Soulful Sunday

Daydrinking meets Tanz! Ab 15 Uhr legen in der Monkey Bar im Obergeschoss des 25hours Hotel in der Kölner Innenstadt verschiedene DJs für euch Hip Hop, Afro, Dancehall und RnB Classics auf.

Was: Party

Wann: Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, 15-23 Uhr

Wo: Im Klapperhof 22-24, 50670 Köln

Eintritt: 24 Euro

Pfingsten 2024 in Köln: GroovIit in der Bar Botanik

Eine In- und Outdoor-Party findet auch im Wasserturm beziehungsweise in der Bar Botanik im Obergeschoss des Turms statt. Hier geht es eher technoid und housig zur Sache. Von 14 bis 22 Uhr legen hier angesagte DJs für euch auf.

Was: Party

Wann: Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, 14-22 Uhr

Wo: Kaygasse 2, 50676 Köln

Eintritt: 22 Euro

Pfingsten 2024 in Köln: Im Rahmen der Kunst im Bumann & Sohn

Wer keine Lust auf Party hat, kann sich einen inspirierenden Tag im Bumann & Sohn in Ehrenfeld machen. Hier findet eine Vernissage „im Rahmen der Kunst“ statt. Live-Performances, Musik, Malerei und Fotografie – alles ist dabei.

Was: Vernissage

Wann: Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, 13 Uhr

Wo: Bartholomäus-Schink-Straße 250825 Köln

Eintritt: 10 Euro

Köln: Veranstaltungen an Pfingstmontag 2024

Pfingsten 2024 in Köln: Flohmarkt in der Kölner Altstadt

Am Rhein flanieren und dabei noch die ein oder andere Rarität ergattern: Das ist an Pfingstmontag in der Kölner Altstadt möglich. Dort findet der Trödelmarkt am Konrad-Adenauer-Ufer statt – freut euch auf exklusiven Köln-Content aus historischen Fotos der Stadt, Büchern, Postkarten und vielem mehr.

Was: Flohmarkt in der Altstadt

Wann: Pfingstmontag, 20. Mai 2024

Wo: Konrad-Adenauer-Ufer, 50668 Köln

Pfingsten 2024 in Köln: Kölsch und Comedy im Joode Lade

Hier bleibt an Pfingstmontag kein Auge trocken! Um 20 Uhr startet im Joode Lade die Stand-up-Comedy-Open-Mic-Session „Kölsch und Comedy“. Egal ob Newcomer oder eingefleischte Comedians – jeder darf ans Mikrofon.

Was: Comedy

Wann: Pfingstmontag, 20. Mai 2024, ab 20 Uhr

Wo: Lindenstraße 62, 50674 Köln

Eintritt: 13 Euro

Und wer Pfingsten einen Ausflug nach Düsseldorf machen möchte, findet hier die besten Tipps für die NRW-Landeshauptstadt.