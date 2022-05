Öffnungszeiten an Pfingsten 2022: Wann haben die Bäckereien in Köln geöffnet?

Am 5. und 6. Juni 2022 ist Pfingsten. Ein langes Wochenende steht vor der Tür, das wir gerne mit einem ausgiebigem Frühstück zelebrieren möchten – am besten auch mit frischen Brötchen und Croissants vom Lieblingsbäcker. Doch haben die Bäckereien in Köln an Pfingsten überhaupt geöffnet? Wir haben die Infos für euch.

Pfingstsamstag (4. Juni) ist kein Feiertag und somit haben alle Geschäfte normal geöffnet. Pfingstsonn- und montag (5. und 6. Juni) sind jedoch in NRW gesetzliche Feiertage. Geschäfte haben geschlossen. Doch wie sieht das mit den Bäckereien aus?

Pfingsten 2022: Haben Bäckereien in Köln Pfingstsonntag geöffnet?

Bäckereien dürfen laut dem nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz ihre Brötchen an Sonn- und Feiertagen bis zu fünf Stunden verkaufen. Deshalb gibt es auch an Pfingstsonntag (5. Juni) generell frische Brötchen. Ob und in welchem Zeitraum die Bäckereien öffnen, kann jeder Betrieb für sich entscheiden.