San Hejmo Festival 2024 – die Getränkepreise von Wasser bis Bier

Am Airport in Weeze findet vom 16. bis zum 17. August 2024 das San Hejmo Festival statt. Mit einem kreativen Konzept wollen die Organisatoren, die auch das Parookaville ausrichten, mehr als nur ein Live-Musikfestival auf die Beine stellen. Selbstverständlich gibt es viele verschiedene Getränke auf dem San Hejmo zu kaufen. Was aber kosten Bier, Wasser und Co.? Wir haben uns die Getränkepreise einmal angeschaut.

Token statt Bargeld

Zunächst ist wichtig zu wissen: Ihr könnt nicht mit Bargeld bezahlen. Stattdessen müsst ihr euch auch dem Festival sogenannte Token besorgen. Ein Token kostet in diesem Jahr wahrscheinlich 4,50 Euro, wie in der diesjährigen Ausgabe des großen Bruders Parookaville.

Das kosten Bier und Wasser

Da das Festival noch nicht begonnen hat, können wir zurzeit nur Vermutungen über die Getränkepreise anstellen. In den vergangenen Jahren entsprachen sie jedoch in der Regel den üblichen Parookaville-Preisen.

Wie viel kostet also ein Bier? Dafür müsst ihr einen Token bezahlen. Ein Becher (0,3 Liter) Bier schlägt dann mit 4,50 Euro zu Buche. Zusätzlich kosten die Becher Pfand. Der Pfand wiederum beträgt einen halben Token, also zwei Euro. Diesen erhaltet ihr allerdings wieder zurück, wenn ihr euren erhaltenen Pfandchip zurückbringt (mehr dazu unten).

Für ein Wasser bezahlt ihr ebenfalls einen Token. Jedoch bekommt ihr hier eine kleine 0,5 Liter Flasche. Wasser muss jedoch nicht zwingend gekauft werden: Auf dem Festivalgelände wird es kostenlose Trinkwasserstellen geben, an denen ihr eure eigenen Flaschen auffüllen könnt.

Welche Speisen gibt es zu kaufen?

Neben Getränken wird auch eine Vielzahl an kulinarischen Speisen angeboten. So soll laut den Veranstaltern eine Weltreise für den Gaumen geboten werden: Neben den Klassikern wie Pommes und Pizza gibt es Gerichte aus Vietnam, Griechenland, Mexiko oder Tibet. Eigenes Essen dürft ihr nicht mitnehmen.

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Wer Medikamente einnehmen muss, sollte einen entsprechenden Nachweis mit sich führen, da diese bei der Kontrolle sonst abgenommen werden könnten.

So läuft das Pfandsystem

Wenn ihr euer erstes Getränk bestellt, müsst ihr einen halben Token zusätzlich als Pfand bezahlen. Bestellt ihr im Anschluss ein weiteres Getränk und gebt euren alten Becher mit ab, müsst ihr nur den Token für das Getränk bezahlen. Möchtest du hingegen nur den Becher abgeben, aber kein neues Getränk bestellen, gibt es ganz unkompliziert einen halben Token zurück.

Einigen Besuchern könnte das System bekannt vorkommen: So wird es auch beim Parookaville-Festival, welches immer wenige Wochen vorher läuft, umgesetzt.