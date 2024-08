Peter Fox gibt 2024 Zusatzkonzerte in NRW – hier finden sie statt

Diese Nachricht dürfte für Freudenschreie bei den Fans von Peter Fox sorgen: Dieses Jahr ist die Berliner Hip-Hop- und Dancehall-Legende wieder auf Tour und macht dabei auch Halt in NRW. Neben zwei bereits bekannten Terminen, gibt der beliebte Künstler noch weitere Zusatzkonzerte und ist somit gleich an vier Orten im Bundesland zu sehen sein. Alles, was ihr zu den Auftritten wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wo tritt Peter Fox 2024 in NRW auf?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Peter Fox | Pierre Baigorry (@peterfoxberlin)

Neben dem obligatorischen Auftritt in seiner Heimatstadt wird Peter Fox auch auf Bühnen in weiteren Städten in ganz Deutschland zu sehen sein. Bereits bekannt war, dass der Musiker in Bielefeld im Ravensberger Park sowie in Essen am Seaside Beach Baldeneysee ein Konzert unter freiem Himmel geben wird.

Weiterlesen: Veranstaltungen in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Events und Messen im Überblick

Daneben wurden Anfang des Jahres noch zusätzliche Aufritte für das bevölkerungsreichste Bundesland angekündigt. Davon finden zwei in Köln in der Lanxess-Arena statt. Im Westfalenpark in Dortmund spielte Peter Fox bereits eine extra Show.

Wann tritt Peter Fox auf?

Der Auftritt von Peter Fox ist in Bielefeld für den 30. August 2024 datiert. In Essen tritt der Hip-Hopper einen Tag später, am 31. August 2024, auf. Kölner Fans des Musiker können ihr Idol im Rahmen zweier Solo-Show am 10. und 11. September sehen.

Passend dazu: Ed Sheeran kommt dreimal nach Düsseldorf – und feiert krönendes Tour-Finale in der Arena

In Dortmund stand der der Rapper hingegen schon am 11. August auf der Bühne.

Was kosten die Tickets?

Die Ticketpreise für das Konzert in Dortmund lagen bei rund 70 Euro. Auch in Essen gingen die Karten für einen Preis von etwa 70 Euro in den Vorverkauf, mittlerweile sind sie jedoch beim Ticket-Seller Eventim ausverkauft. Mit etwas Glück erhaltet ihr Eintrittskarten jedoch noch auf dem Zweitmarkt oder ihr tragt euch auf die Warteliste ein. Auch für den Termin in Bielefeld gibt es keine Tickets mehr im Vorverkauf.

Lese-Tipp: Die besten Konzerte in Düsseldorf: Tom Jones, Ski Aggu, Ed Sheeran und mehr!

Für das Konzert in Köln am 10. September könnt ihr hingegen noch Tickets ergattern. Jedoch sind diese bereits fast ausverkauft und die günstigen Kategorien auch schon weg. Bei Eventim starten die Preise derzeit bei rund 100 Euro. Der Termin am 11. September ist ebenfalls ausverkauft.

Was können Fans von den Konzerten erwarten?

Nach 13 Jahren Pause als Solo-Artist meldete sich der Berliner Musiker 2022 zurück und veröffentlichte in diesem Zuge auch den Song „Zukunft Pink ft. Inéz“. Mit sommerlichen Klängen und positiven Messages katapultierte sich der Hit geradewegs auf die Nummer 1 der Charts. Doch bei dieser Neuveröffentlichung sollte es nicht bleiben. Im Mai 2023 folgte dann mit „Love Songs“ ein ganzes neues Album.

Fans des Hip-Hop und Dancehall-Künstlers dürfen sich während der NRW-Auftritte daher mit großer Sicherheit auf mehrere Single-Performances dieses Albums freuen. Daneben wird das Publikum mit großer Wahrscheinlichkeit aber auch die allbekannten Peter-Fox-Dauerbrenner wie „Alles neu“ und „Haus am See“ auf die Ohren bekommen.