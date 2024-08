Oktoberfest 2024: Diese Events gibt es in NRW – alle Infos

Es muss nicht immer gleich nach München gehen, um mit einer Maß Bier, Dirndl, Lederhosen und dem kompletten Programm aktueller Partyhits in die Nacht durchzustarten. Wir verraten euch die besten Oktoberfeste in NRW.

Zugegeben: An die gewaltigen Besucherzahlen eines Oktoberfestes in München (bis zu 6 Millionen werden erwartet) kommen die zahlreichen Ableger hier in NRW nicht heran. Dennoch fahren viele Veranstalter durchaus groß auf, um auch hier die Massen im Dirndl und in Lederhosen durch Bierzelte, über Festplätze und wilde Nächte zu schicken. Mittlerweile ist das Oktoberfest einfach überall vertreten: Vom „Wiesnbier“ im Supermarkt um die Ecke, bis zu den schnieken Volkstrachten im Kaufhaus-Schaufenster, der Kult findet einfach kein Ende.

In München ist das Oktoberfest am Samstag, dem 21. September, gestartet und läuft dann bis einschließlich Sonntag, 6. Oktober 2024. Viele Feste in NRW orientieren sich an diesem Zeitrahmen.

Oktoberfest in Kleve 2024

Am Niederrhein in Kleve startet das Oktoberfest am 27. September 2024 mit dem Fassanstich. Bis zu 9000 Besucher werden an diesen Tagen erwartet. Tickets sind zwischen 35,50 und 59,90 Euro erhältlich.

Weiter geht’s am Samstag (28. September) mit der Wiesngaudi. Dieses Event ist bereits ausverkauft.

Am 2. Oktober findet im Klever Festzelt dann noch eine abgewandelte Wiesn-Variante statt: Oktoberfest meets Mallorca.

Das Festzelt findet ihr an der Pannofenstraße am Klever Bahnhof, mitten in der City. Tickets kosten nur 17,80 Euro.

Adresse: Pannofenstraße 26 bis 28, 47533 Kleve

Oktoberfest in Xanten 2024

Für dieses Saison sind in Xanten noch keine Informationen zum Oktoberfest bekannt. Das war das Event im Jahr 2023:

Auch in Xanten wird der Oktober kräftig herbeigefeiert: Von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 15. Oktober, startete das Fest auf dem Strandbad im FZX (Freizeitzentrum Xanten). Besuchern erwartete ein buntes Programm, denn am Sonntag (1. Oktober) lautete das Motto „Karneval meets Oktoberfest“, am zweiten Sonntag (8. Oktober) „Schützen-Oktoberfest“, und am dritten Sonntag (15. Oktober) „Blaulicht-Oktoberfest“. Dann war schließlich das „Wiesn-Finale“ geplant.

Der Preis für ein Ticket lag zwischen 32,50 Euro und knapp 50 Euro. Die VIP-Kategorien gibt es zwischen 53,50 Euro und 59,50 Euro.

Adresse: Xanten Strandbad/Jugendherb, 46509 Xanten

Rü Oktoberfest auf dem Flugplatz Essen/Mülheim 2024

Eine der größten Oktoberfest-Partys im Ruhrgebiet findet ihr auf dem Gelände des Flugplatz Essen/Mülheim in unmittelbarer Nähe zur A52 in Essen Kettwig. Es startet am Freitag, dem 13. September 2024, und findet jedes nachfolgende Wochenende bis zum Samstag, 12. Oktober statt.

Für die Tickets zahlt ihr im Vorverkauf 25 Euro. Auch Festzeltgarnituren-Tickets für mehrere Personen in verschiedenen Kategorien sowie VIP-Boxen sind erhältlich. Wichtig: Die Tickets im Vorverkauf gibt es nur vor Ort zu erwerben.

Weitere Infos zu Preisen, Programm und Anfahrt findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Adresse: Flughafen Essen/Mülheim, Lilienthalstraße 3, 45470 Mülheim an der Ruhr

Oktoberfest in Duisburg 2024

„Da Kopf duad weh und d’Haxn stinga, do muaß i glei a Bier drauf dringa“: Auch in der Festhalle auf dem Kasselle Pitter Platz muss zur obligatorischen Oktoberfest-Sause garantiert niemand auf dem Trockenen sitzen bleiben. Am Samstag, 28. September, dürfen Gäste ausgelassen im weiß-blauen Zeltpalast feiern, schunkeln und eine Maß nach der nächsten zischen.

Mit dabei ist die Band „Members“.

Öffnungszeiten: Im Zelt geht es um 18 Uhr los. Der Einlass beginnt um 17 Uhr. Tickets kosten rund 15 Euro, Premium und VIP-Tickets sind ebenfalls erhältlich.

Adresse: Festhalle auf dem Kasselle Pitter Platz, Am Breitenkamp, 47259 Duisburg

Oktoberfest in Düsseldorf an den Kasematten

Die Kasematten lassen sich keinen Anlass zum Feiern entgehen. Deswegen wird hier natürlich auch das Oktoberfest gefeiert – vom 21. September bis zum 6. Oktober täglich von 9-24 Uhr.

Adresse: Untere Rheinwerft, Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf

Oktoberfest im Revierpark Wischlingen in Dortmund 2024

Promi-Auflauf in Dortmund: Das populäre Oktoberfest im Ruhrgebiet lockt vom 27. September bis 5. Oktober illustre Namen wie Mia Julia, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann und Lorenz Büffel in den Revierpark Wischlingen. Wer da nicht in den passenden Oktoberfest-Groove verfällt, dem können auch wir nicht mehr weiterhelfen!

Stehplatz-Tickets gibt es ab 33 Euro. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Adresse: Revierpark Wischlingen, Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund

Oktoberfest in Haaren 2024

Wie weit der Oktoberfest-Hype reicht, beweist die Stadt Haaren (Kreis Heinsberg) am Rande von NRW, südlich von Paderborn. Hier feiern vom 11. bis 13. Oktober 2024 jede Menge Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen ausgelassen bis tief in die Nacht hinein, etwa beim „Oktoberfestball“ am Samstag. Bereits am Freitag wird der Fassanstich zelebriert, am Sonntag laden die Veranstalter zum munteren Frühschoppen ab 10 Uhr morgens. Vor dem Festzelt bieten Karussells und Schießbuden ein ansprechendes Rahmenprogramm.

Tickets ab 36,55 Euro. Das Oktoberfest findet auf der Festwiese an der Windmühle statt.

Adresse: Elsweg, 52525 Waldfeucht-Haaren

Alle Infos zum Oktoberfest in Haaren findet ihr auf der Homepage „haarener-oktoberfest.de“.

Oktoberfest in Köln 2024 wird zu „Wein-Wiesn am Rhein“

Die „Wein-Wiesn“ feiert am 2. Oktober 2024 um 19 Uhr wieder ein zünftiges Oktoberfest am Rhein. Mit dabei sind Cologne Orchestra, Planschemalöör und viele weitere Live-Acts. Tickets ab 19,90 Euro.

Adresse: Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln

Münsteraner Oktoberfest in Münster 2024

„Oiwei a Moadsgaudi!“ – die Planungen für das Münsteraner Oktoberfest sind im vollen Gange. Los geht es am Freitag, 27. September, danach wird an jedem Wochenende und auch unterhalb der Woche bis einschließlich zum 12. Oktober 2024 gefeiert. Tickets ab 16 Euro.

Adresse: Albersloher Weg 58, 48155 Münster

Bergisches Oktoberfest in Solingen 2024

Im Bergischen feiert sich das Oktoberfest nochmal eine ganze Spur passender. Von Feitag, 27. September, bis Samstag, 30. September und Mittwoch, 2. Oktober, wird das Festzelt auf dem Parkplatz der Solinger Klingenhalle in Abriss-Stimmung versetzt. Dafür sorgt auch einige Prominenz aus der deutschen Schlager-Szene: Mickie Krause (17.9.), Vanessa Mai (28.9.) und Oli P. (2.10.). Tickets ab 30 Euro.

Weitere Infos findet ihr auf bergisches-oktoberfest.de.

Adresse: An der Klingenhalle, Kotter Straße 9, 42655 Solingen

Straelen Oktoberfest 2024

„Liaba an Bauch vom saufa, ois an Buckl vom arbatn“: Auch in Straelen am Niederrhein ist das Oktoberfest längst kein Unbekannter mehr: Am 11. und 12. Oktober feiern hier rund 7000 Gäste zur passenden Musik von „Die Fetzentaler“ und dem Musikverein Auwel Holt im großen Festzelt. Tickets ab 11 Euro.

Adresse: Gewerbegebiet Zand auf dem Kromsteg, 47638 Straelen

Bierpreise auf dem Oktoberfest in NRW 2024: Was kostet die Maß?

Noch haben wir keine aktuellen Preise. Doch das waren die Preise im letzten Jahr:

Eine nicht minder wichtige Frage ist in den aktuellen Zeiten der Kostenexplosion allerdings auch, wie viel der Besucher für eine Maß Bier hinblättern muss. Zum Vergleich: Beim Original in München werden 2023 zwischen 12,60 und 14,90 Euro fällig.

Kleve: 11,60 Euro

Dortmund: 12,50 Euro

Münster: 13,60 Euro

Sobald weitere Preise bekannt sind, werden diese ergänzt.