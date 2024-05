Besonderes Hotelzimmer in Köln: Hier fließt Kölsch aus dem Wasserhahn

Nicht nur durch die Adern vieler Kölner fließt angeblich das lokal gebraute Flüssiggold, sondern auch durch die Wasserleitungen des Hotels zur Malzmühle. Dort können Gäste auf Wunsch eine sogenannte Brau-Suite buchen – inklusive einem Wasserhahn im Badezimmer, aus dem Kölsch fließt.

Morgens beim Zähneputzen schon einen sitzen haben? Im Hotel zur Malzmühle kein Problem. Für einen Aufpreis von 49 Euro kommen insgesamt fünf Liter Mühlen-Kölsch aus dem Hahn – und das ist günstig. Pro Kölsch wären das gerade einmal knapp zwei Euro (hier lesen, was ein Kölsch im Karneval kostet).

Aber: Wenn ihr an dem speziellen Angebot interessiert seid, müsstet ihr dem Servicepersonal diesen Wunsch eine Woche vor dem Check-in mitteilen. Und: In dem Zimmer habt ihr nicht nur einen herrlichen Blick auf die urige Kölner Altstadt, sondern schlaft auch noch in einem Doppelbett mit Bierfassoptik – mehr Suffkultur geht nicht!

Was kostet die Braumeister-Suite im Hotel zur Malzmühle?

Die Braumeister-Suite bietet euch kölschen Komfort auf 50 Quadratmetern. Für 229 Euro pro Nacht (zzgl. 49 Euro für das Bier) bekommt ihr:

einen herrlichen Blick auf die Altstadt und den Dom

ein großes Bett in Fassoptik

komfortable Ausstattung mit zusätzlicher Sitzgelegenheit

Nespresso-Maschine

Bademäntel

Bad mit Dusche und Badewanne

Bierzapfhahn im Bad (muss extra gebucht werden)

Adresse: Hotel zur Malzmühle, Heumarkt 6, 50667 Köln

