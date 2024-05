Diese Nachricht dürfte garantiert für Freudenschreie bei den Fans von James Arthur sorgen: Der beliebte britische Sänger kündigte seine Rückkehr auf die Bühne an. Im Rahmen seiner „Bitter Sweet Love World Tour“ wird der Musiker durch Großbritannien und Europa reisen.

Während dieser macht der Künstler 2024 auch Halt für ein Open-Air-Konzert in Mönchengladbach. Es handelt sich dabei um den einzigen Auftritt in NRW! Alle Infos zum Event findet ihr hier.

Wann und wo findet der Auftritt von James Arthur 2024 statt?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

James Arthur wird sein Konzert am Donnerstag, den 30. Mai 2024, im Mönchengladbacher Sparkassenpark geben.

Übrigens: Auch Sängerin Pink kommt für ein Konzert 2024 nach Mönchengladbach. Infos zu Datum, Tickets, Preisen und Co. erfahrt ihr hier.

James Arthur in Mönchengladbach 2024: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von Arthur James in Mönchengladbach am 30. Mai 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : 18 Uhr

: 18 Uhr Auftritt James Arthur: 20 Uhr

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Der Streamingdienst RTL+ startete in Zusammenarbeit mit der Telekom einen Ticket-Prio-Sale am Mittwoch, 6. Dezember, um 10 Uhr. Die Eintrittskarten konnten dann beim Streamingdienst und bei MagentaMusik exklusiv erworben werden.

24 Stunden später, also am 7. Dezember 2023 um 10 Uhr, startete der Presale bei Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkauf begann hingegen am Freitag, 8. Dezember, um 10 Uhr. Die Eintrittskarten können seither an allen gängigen Vorverkaufsstellen gekauft werden.

Was kosten die Tickets?

Die Tickets für das Konzert von James Arthur in Köln starten preislich bei knapp 60 Euro. Da das Konzert im Palladium stattfindet, wird es keine Sitzplätze geben.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Sparkassenpark?

Wollt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Sparkassenpark in Mönchengladbach, so habt ihr ab dem Hauptbahnhof Mönchengladbach drei Buslinien zur Wahl. Nehmt entweder die 007, die 017 oder die 008. Diese fahren euch entweder zur Haltestelle „Mönchengladbach Nordpark“, „Nordpark Busbahnhof“, zur „Belgrader Straße“ oder zur „Enscheder Straße“.

Außerdem wird nach Open-Air-Konzerten ebenso wie nach Bundesligaspielen im BorussiaPark regulär ein Shuttle-Bus-Service für alle Besucher eingesetzt. Das bedeutet, dass euch Busse vom SparkassenPark in die Innenstadt fahren, wo ihr dann mit Bus und Bahn weiterkommt.

Wo kann ich mit dem Auto parken?

Da das Stadion der Gladbacher Borussia gleich auf der anderen Seite liegt und die Infrastruktur rund um das Gelände genau für solche Events ausgelegt ist, gibt es quasi rundherum um das Areal Parkplätze. Je nach Größe der Veranstaltung stehen die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 zur Verfügung. Wer die Parkfläche nutzen möchte, muss sich aber auf Gebühren einstellen. Diese liegen zwischen vier und sechs Euro.

Gebt für euer Navi am besten folgende Adresse ein: 41179 Mönchengladbach, Am Hockeypark 1.

Weitere passende Themen gibt es hier: