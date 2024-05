Das Glücksgefühle Festival zieht im September 2024 zurück an den Hockenheimring, um eure Hormone in Wallung zu bringen. Ein Blick auf das Line-up verrät bereits jetzt: Das dürfte klappen! Dabei ist das Programm wieder extrem bunt und weit aufgestellt: Die Fantastischen Vier und Jan Delay rappen euch den Tag schön, mit Tokio Hotel und den Backstreet Boys geht es zurück in die gute alte Zeit – und Top DJs wie Martin Garrix, Amelie Lens und Boris Brejcha massieren euch den Nacken mit wohligen Bässen.

Ein Erdbeben zog sich 2023 durch die Festival-Szene: Das Glücksgefühle Festival kündigte an, zu einem der größten Events des Jahres zu werden. Am Ende standen im September eindrucksvolle 135.000 Besucher vor den prominent besetzten Bühnen am Hockenheimring. Der Mann im Hintergrund ist kein Unbekannter: Lukas Podolski, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, FC-Köln-Legende und Döner-Liebhaber.

Kein Wunder, das das Ganze eine Fortsetzung fordert – selbe Stelle, selber Ort! Wir haben alle Infos zum Glücksgefühle Festival 2024.

>> Glücksgefühle Festival 2023: Das sind die besten Fotos von Poldis großer Party <<

Wann und wo ist das Glücksgefühle Festival 2024?

Das Glücksgefühle Festival findet von Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 15. September 2024, am Hockenheimring statt. Der Hockenheimring zählt zu den bekanntesten Motorsport-Rennstrecken in Deutschland und liegt südlich von Mannheim.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Backstreet Boys, Shirin David und Tokio Hotel als Headliner 2024 bestätigt

Obwohl es bis September 2024 noch ein wenig hin ist, haben es sich die Veranstalter rund um Markus Krampe und Lukas Podolski nicht nehmen lassen, die Vorfreude ein wenig anzufeuern: Das Line-up ist bereits bestätigt – und kann sich sehen lassen: Fangirls werden sich besonders auf die Boyband Backstreet Boys freuen, auch Rapperin Shirin David und Rapper Kontra K sowie die Kult-Band Tokio Hotel werden sich das Mega-Event am Hockenheimring nicht entgehen lassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Glücksgefühle Festival 2024: Das komplette Line-up am Hockenheimring

Die musikalische Bandbreite vom Glücksgefühle Festival ist groß: Von Pop über R’n’B bis hin zu Hiphop und Elektro spielen zahlreiche große Namen auf den Bühnen am Hockenheimring. Diese Künstler und Acts erwarten euch in diesem Jahr:

Pre-Party am Donnerstag

Bereits am Donnerstag laden euch die Veranstalter zur großen Pre-Party. Alle Camper und Glamper dürfen sich auf diese Spaßgaranten freuen:

257ers

Alexander Marcus

Culcha Candela

Nikla Dee & Luca-Dante Spadafora

Tream

Euphoria-Stage

Backstreet Boys

Shirin David

Die Fantastischen Vier

Kontra K

Jan Delay

Wincent Weiss

Bausa

Tokio Hotel

Montez

Alvaro Soler

Leony

Michael Schulte

Clockclock

Loi

Lotte

Luna

Malik Harris

Grüngürtelrosen

Veedelperlen

Cloud 9 Stage

Amelie Lens

Boris Brejcha

Dimitri Vegas & Like Mike

Lost Frequencies

Martin Garrix

Purple Disco Machine

W&W

Avaion

Blasterjaxx

Creeds

Fritz Kalkbrenner

Harris & Ford

HBz

Klangkuenstler

Mia Julia

Neelix

Noel Holler

Pretty Pink

Rewi

Toby Romeo

Tujamo

Wie teuer ist ein Ticket für das Glücksgefühle Festival 2024?

Der Ticket-Vorverkauf zum Glücksgefühle Festival 2024 läuft bereits seit dem 20. September 2023, seitdem wurden über 100.000 Tickets verkauft. Wer mit dabei sein will, sollte sich sputen: Die Karten findet ihr auf tickets.gluecksgefuehle-festival.de.

Alle Ticketpreise fürs Festival findet ihr hier in der Übersicht:

Tagestickets (Freitag oder Samstag): 109 Euro

Full Weekend Ticket: 209 Euro

Full Weekend Ticket (Gruppenticket ab 4 Personen): 189 Euro

Wer campen will, muss zudem ein separates Camping-Ticket kaufen. Diese kosteten pro Person ab 65 Euro.

Glücksgefühle-Tickets 2024 gewinnen: Poldi sucht Pärchen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ihr habt euch zufällig auf dem Glücksgefühle-Festival 2024 kennengelernt und könnt dazu eine reizende Geschichte erzählen? Dann solltet ihr euch dringend über den oben verlinkten Insta-Post von Poldi melden – mit etwas Glück schicken euch die Veranstalter in diesem Jahr wieder zusammen auf das Festival!

Dieses Gewinnspiel wurde am 18. Mai 2024 gepostet.

Kann man auf den Glücksgefühle Festival übernachten?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Übernachten könnt ihr wahlweise in eurem eigenen Zelt auf dem Campingplatz, in einem Wohnwagen oder Wohnmobil auf dem „WoMo Campingplatz“ oder bequem in bereits bezugsfertigen Glamping Zelten und Hütten direkt an der Rennstrecke.

Weitere Infos findet ihr auf „gluecksgefuehle-festival.de“.

Wie viele Besucher waren beim Glücksgefühle Festival 2023 dabei?

Die Veranstalter warben mit „dem größten Musikfestival in Deutschland“ – und erwarteten rund 100.000 Festivalbesucher. Am Ende wurden über 135.000 Tickets verkauft: Den Veranstaltern zufolge feierten am Freitag 55.000 und am Samstag 65.000 Partygäste auf der Rennstrecke. Bereits am Donnerstag kamen zahlreiche Camper zur Pre-Party.

Glücksgefühle-Fazit: Podolski ist stolz auf die Festival-Premiere am Hockenheimring

Das Wetter hat es mit den Gästen des ersten Glücksgefühle-Festivals am Hockenheimring am Samstag bei knapp unter 30 Grad und strahlendem Sonnenschein gut gemeint. „Ich bin stolz, ich bin glücklich. Aber wichtiger ist, dass es den Leuten gefällt“, sagte Mitorganisator Lukas Podolski auf einer Pressekonferenz am Hockenheimring.

Der ehemalige Profifußballer erzählte, dass er selbst kein Festivalgänger sei: „Wenn man Fußballer ist oder Sportler, dann sind die Wochenenden eigentlich immer verplant.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Den Veranstaltern zufolge feierten am Freitag 55.000 und am Samstag 65.000 Partygäste auf der Rennstrecke zu Künstlern wie Marteria, Cro, Leony, Alle Farben, Clueso, Sarah Connor und Felix Jaehn. Insgesamt seien 130.000 Tickets verkauft worden.

Podolski war in die Organisation des Festivals nach eigenen Angaben eng eingebunden und seinem Partner Markus Krampe zufolge auch das Zugpferd für die Akquise von Künstlern. Beide sagten, dass die Tickets mit Blick auf die Inflation nicht zu teuer sein sollten. Ziel sei es gewesen, die Veranstaltung zu füllen, so Krampe.

>> Schwarzarbeit beim Glücksgefühle Festival – Sicherheitsfirma im Visier der Fahnder <<

Glücksgefühle-Weltrekord: Der größte Reisekoffer

Abseits der Musikveranstaltung präsentierte der Reiseveranstalter Schauinsland einen Weltrekord-Versuch: Mit einer Breite von 6,60 Metern, einer Tiefe von 4,16 Metern sowie einer Höhe von 2,05 Metern führten Podolski und Krampe den größten Nachbau eines Reisekoffers vor. Mit 56,3 Kubikmetern schlug dieser den Angaben nach den bisherigen Rekord aus Indien aus dem Jahr 1999 deutlich – dieser umfasste 13,6 Kubikmeter.

War das Glücksgefühle Festival 2023 ausverkauft?

Bis kurz vor Beginn gab es noch Resttickets zu kaufen. Bestellen konntet ihr die Tickets auf der offiziellen Homepage vom Glücksgefühle Festival.

Glücksgefühle Festival 2023: Von der Kirmes in den XXL-Pool

Eines der Highlights war wohl der große Jahrmarkt mit zahlreichen Karussells (auf der Karte erkennt man bereits ein Riesenrad und eine Achterbahn), sowie eine Fitness-Area für alle, die bei den Konzerten noch nicht genug ins Schwitzen kommen.

Gemütlich wurde es im großen Open Air Kino, abenteuerlich auf Deutschlands größter, mobiler Zip-Line. Wer das Gelände von oben überblicken wollte, der schaute am besten im Kettenkarussell „The Flyer“ vorbei – es gehört zu den höchsten in Deutschland. Gas geben durftet ihr auf einer coolen Kartbahn.

>> Die besten Festivals in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<

mit Material der dpa