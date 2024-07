Freizeit & Ausflüge

Erst Regen, dann Sonne zum Sommerferienstart in NRW

5. Juli 2024

Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen beginnt mit Schauern und Gewittern. Auch zum deutschen Viertelfinale am Freitag wird in Teilen des Bundeslandes Regen erwartet.