Weihnachtsmarkt Holland 2024: Top-Adressen für einen Ausflug aus NRW

Ein Weihnachtsbummel durch Holland? Na klar! Auch die Holländer lieben Weihnachten, feiern es aber ein wenig anders als hierzulande. Wir zeigen euch die schönsten Weihnachtsmärkte im Nachbarland und führen euch zu den schönsten Ausflugszielen im Herbst und Winter.

Zugegeben: Im Gegensatz zu unseren Weihnachtsmärkten hier in Deutschland, ist die Tradition mit kleinen Buden, Glühwein und Co. bei den niederländischen Nachbarn nicht ganz so verbreitet. Dennoch gibt es viele Städte, welche ihre Grachten und Marktplätze herrlich romantisch beleuchten, besondere Events (wie das Charles Dickens Festival in Deventer) feiern oder euch sogar auf einen Bummel in einen unterirdischen Weihnachtsmarkt einladen.

Die nachfolgenden Tipps starten am Rande von NRW, nur wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt – perfekte Tagesausflugsziele also.

Auch Roermond erstrahlt im Weihnachtsglanz: Diese Highlights solltet ihr während der Winterzeit nicht verpassen

Die weiteren Ausflugstipps führen euch dann weiter ins Landesinnere, bis zu den größten Weihnachtsmärkten in Dordrecht, Deventer und Maastricht. Natürlich wird es auch an der Küste weihnachtlich – zum Beispiel in Den Haag.

Weihnachtsmarkt in Maastricht: Riesenrad und Budenzauber am Vrijthof

Der Weihnachtsmarkt in Maastricht findet sich rund um den Vrijthof im Zentrum der Stadt. Hier könnt ihr durch einen Lichtertunnel direkt zur St.-Servatius-Basilika stolzieren, im Herzen des Place d’Amour heiße Getränke und Live-Musik genießen, über die riesige Eisbahn schlittern und an den zahlreichen Ständen lecker Oliebollen oder Waffeln futtern. Das Riesenrad bringt euch in einer geschlossenen Glasgondel auf 45 Meter Höhe, das traditionelle Karussell verzückt nicht nur Kinder. Auch der herrlich beleuchtete Rest der Stadt ist einen Trip wert.

Termin: 28. November bis 30. Dezember 2024

Weitere Infos: bezoekmaastricht.nl

Weihnachten in Valkenburg: Bunte Lichter in tiefen Höhlen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kerststad Valkenburg (@kerststadvalkenburg)

Einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt findet ihr von Mitte November bis Anfang Januar im ganz in der Nähe von Aachen gelegenen Städtchen Valkenburg. Die „Fluweelengrot“ ist ein riesiges, unterirdisches Labyrinth in einer Höhle, die aus dem Sandstein gehauen wurde. Was den Menschen damals als Zufluchtsort diente, beheimatet heute den größten unterirdischen Weihnachtsmarkt in Europa.

Tickets für den Besuch gibt es nur online, unterhalb der Woche zahlen Erwachsene 9 Euro, am Wochenende 10 Euro Eintritt. Die Grotte ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich, Hunde jedoch sind nicht erlaubt.

Tipp: Auch das Weihnachtsmanndorf im Zentrum der Stadt ist sehr zu empfehlen. Zudem könnt ihr per Seilbahn zum Wilhelmina-Turm fahren, wo euch der größte beleuchtete Weihnachtsbaum in ganz Limburg erwartet. Die Aussicht ist natürlich nicht ohne!

Termin: 15. November 2024 bis 5. Januar 2025

Weitere Infos: weihnachtsstadtvalkenburg.de

Christmasworld in Venlo: Gartencenter Leurs bietet Weihnachtswahnsinn im XXL-Format

Mitten im Weihnachtswahnsinn: unser Redakteur Daniel Hecht hat die Weihnachtsausstellung im Gartencenter Leurs in Venlo besucht. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht In der "Christmasworld" finden sich zahlreiche Schmuckstücke für den Weihnachtstisch – oder die Fensterbank. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Die Weihnachtsausstellung im Gartencenter Leurs in Venlo lockt jährlich tausende Besucher an. Tagsüber wirkt das Gelände von außen recht unspektakulär. Das ändert sich nach Sonnenuntergang. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Die Weihnachtsausstellung im Gartencenter Leurs erinnert teilweise an das Miniaturwunderland. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Trotz LED-Technik: die Stromkosten müssen immens sein. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Viele Exponate sind nicht nur liebevoll hergerichtet, sondern auch voll animiert. Diese Eisbären knuddeln miteinander. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Am Ende der Ausstellung finden sich auch Lizenzprodukte, wie etwa Disney-Figuren, -Kugeln und -Fensterschmuck. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Die Preise der größeren Ausstellungsstücke sind nur etwas für prall gefüllte Geldbörsen. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Wer mal einen ungewöhnlichen "Weihnachtsmarkt" besuchen will, ist im Gartencenter in Venlo goldrichtig. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Weihnachtssterne in allen Größen dürfen natürlich nicht fehlen. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Generell llassen sich auch einige echte Schnäppchen im Gartencenter Leurs abstauben. Foto: Tonight.de / Daniel Hecht "Hulk smash!" – aber hoffentlich nicht den Weihnachtsbaum! Foto: Tonight.de / Daniel Hecht Wir zeigen weitere Foto-Highlights aus der Weihnachtsausstellung im Gartencenter Leurs. Viel Spaß! Das Gartencenter Leurs in Venlo hat sich über die vergangenen Jahre bei Weihnachts-Fans einen Namen machen können, indem es eine der größten Shoppingflächen zum Thema anbietet.

Auf dem riesigen Gelände findet ihr so ziemlich alles von buntem Weihnachtsbaumschmuck, Miniaturhäusern über Krippen bis hin zum LED-Rentier und 50-Meter-Leuchtgirlande. Die Auswahl ist einzigartig und begeistert besonders Liebhaber extravaganter Weihnachtsdeko. Selbst wer nicht kaufen will, sollte sich dieses Spektakel unbedingt einmal anschauen.

Termin: vom 27. September 2024 täglich bis 5. Januar 2025, erster Weihnachtstag und Neujahr geschlossen

Weitere Infos: gartencenterleurs.de

Winter-Feelings im Toverland bei Venlo: Freizeitpark lockt an Wochenenden mit weihnachtlicher Atmosphäre

Lust auf eine dicke Prise Weihnachtsgefühl im Freizeitpark? Ihr seid Fans großer, beleuchteter Weihnachtsbäume und unzähliger LED-Lichter, die bunt in der Nacht funkeln? Eigentlich konzentriert man sich diesbezüglich in NRW meist auf das Phantasialand, welches in Sachen Illumination jeden Winter voll abliefert. Doch auch auf der anderen Seite der Grenze findet sich im Toverland bei Venlo eine mehr als sehenswerte und sogar deutlich günstigere Alternative.

Zudem hat das Toverland einen gewaltigen Vorteil vor der Freizeitpark-Konkurrenz in NRW: ein beträchtlicher Teil des Parks ist in einer riesigen Halle aufgebaut und somit wetterfest. So könnt ihr dem oftmals fiesen Wetter im November und Dezember ein Schnippchen schlagen.

Termin: November 2024 bis Januar 2025

Weitere Infos: toverland.com / Facebook / Instagram

Weihnachten in Arnheim: Kerstmarkt Landleven im Freilichtmuseum

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Landleven Winter (@landlevenwinter)

Update 2024: Anfang November ist noch nicht bekannt, ob dieses Event im Dezember 2024 fortgesetzt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Gleich neben dem „Burgers‘ Zoo“ in Arnheim findet sich Nederlands Openluchtmuseum. Im beliebten Freilichtmuseum erfahrt ihr alles über die Niederlande in den vergangenen 350 Jahren. Zu Weihnachten geht es zurück in die Zeit vom „Old Dutch Winter“: Anfang Dezember öffnet hier der Kerstmarkt Landleven seine Pforten und thematisiert den Trip zurück in die Vergangenheit mit altniederländischen Spielen und einer Eislaufbahn. Über dem Lagerfeuer werden derweil Marshmallows gebrutzelt und an den über 70 Ständen dürft ihr ausgiebig bummeln, futtern und shoppen.

Tickets kosten vorab online 19 Euro, vor Ort 23 Euro. Parkplätze sind meist genug vorhanden, Parkscheine sind an der Museumskasse erhältlich und kosten 7 Euro.

Termin: 8., 9. und 10. Dezember 2023, täglich 9 bis 14 Uhr

Weitere Infos: landleven.nl

XXL-Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Arnheim

Im Gegensatz zum exklusiven Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum, müsst ihr für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Arnheim keinen Eintritt zahlen. An den Wochenenden erwarten euch rund um die hölzernen Weihnachtshäuser viel Musik, heiße Schokolade und Glühwein sowie Auftritte von Straßenkünstlern, Chören und Orchestern. Besonders spektakulär wird der große Weihnachtsmarkt am 15. Dezember 2024 – dann erwarten euch hier über 250 Weihnachtsstände und ein Coca-Cola-Truck.

Tipp: Passend zum Weihnachtsmarkt in Arnheim verkehrt der Weihnachtsexpress, eine beheizte Dampfeisenbahn, zwischen dem Hauptbahnhof in Arnheim und Nijmegen – der perfekte Ausflugstipp kurz vor Weihnachten! Nach einem kurzen Halt in Nijmegen fährt der Zug zum Bahnhof Arnheim zurück, wo ihr den Tag auf dem Weihnachtsmarkt fortsetzen könnt. Die nächsten Termine für den Weihnachtsexpress findet ihr zeitnah hier.

Termin: großer Weihnachtsmarkt am 15. Dezember / Winter Arnheim an den Wochenenden am 14. und. 15., 21. und 22., 28. und 29. Dezember 2024

Weitere Infos: binnenstadarnhem.nl

Charles-Dickens-Festival in Deventer

Es gehört weit über die Grenzen von Deventer hinaus zu den Christmas-Highlights in den Niederlanden: Zum Charles-Dickens-Festival kommen jährlich mehr als 150.000 Menschen. Neben den herrlichen Verkleidungen mit mehr als 950 berühmten Persönlichkeiten aus der Zeit von Dickens (Scrooge, Oliver Twist, Mr. Pickwick und Co.) verwandelt sich auch die gesamte Stadt in einen äußerst fotogenen Ort mitten aus dem 19. Jahrhundert.

Passend zum Festival dürft ihr euch auf einen Weihnachtsmarkt in der Lebuïnus-Kirche freuen oder euch auf kostenlosen Konzerten in der Stadthalle vergnügen.

Termin: 14. und 15. Dezember 2024, 11 bis 17 Uhr

Weitere Infos: dickensfestijn.nl / Facebook

Niederländisches Eisskulpturen-Festival in Zwolle

Von Mitte Dezember bis Anfang März verwandelt sich die Hansestadt Zwolle, ganz in der Nähe zum Ijsselmeer gelegen, in einen riesigen Kühlschrank: Die besten Eiskünstler der Welt erschaffen mit sage und schreibe 275.000 Kilo Eis und 275.000 Kilo Schnee unzählige Eisskulpturen, die gerne auch mal bis zu sechs Meter hoch emporragen.

Tickets für das niederländische Eisskulpturenfestival in den Ijsselhallen (überdacht) kauft ihr vorab mit einem festen Zeitslot online. Kostenpunkt: 18,95 bis 19,95 Euro. Parkplätze vor Ort sind reichlich vorhanden, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt ihr am besten den Pendelbus ab Bahnhof Harderwijk.

Termin: 14. Dezember 2024 bis 2. März 2025

Weitere Infos auf: ijsbeelden.nl

Weihnachtsmarkt in Den Haag: Royal Christmas Fair The Hague

Vom 5. bis 23. Dezember 2024 findet ihr im historischen Zentrum von Den Haag einen der schönsten Weihnachtsmärkte der Niederlande: In Lange Voorhout wird die achte Ausgabe des Königlichen Weihnachtsmarktes ausgiebig zelebriert – inklusive unzähliger LED-Lichter, stimmungsvollen Feuern, heißem Glühwein und einem ausgiebigen Programm. Der Eintritt ist frei, der Eingang zum Weihnachtsmarkt fußläufig vom Hauptbahnhof erreichbar. Der Königliche Weihnachtsmarkt ist täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Tipp: Bei schlechtem Wetter und tiefgreifenderen Shopping-Gelüsten könnt ihr alternativ auch die „Westfield Mall of the Netherlands“ in Den Haag ansteuern. Das gigantische Einkaufszentrum putzt sich zur Weihnachtszeit ebenfalls ordentlich heraus und ist einen Besuch wert – vor allem, wenn ihr auf der Suche nach Geschenken seid.

Termin: 5. bis 23. Dezember 2024, geschlossen am Montag, 18. Dezember

Weitere Infos: royalchristmasfair.nl

Winter Festival Amsterdam: 5 Weihnachtsmärkte zum Preis von einem!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Winter Festival Amsterdam (@winterfestivalamsterdam)

Amsterdam lässt in Sachen Weihnachtszeit nichts anbrennen und gibt auch in diesem Jahr wieder gleich vierfach Vollgas: Im Ice Village auf dem Museumplein zwischen den schönsten Museen der Stadt erwarten euch ein Weihnachtsdorf und eine große Eisbahn. Wer die Weihnachtszeit gerne auf dem Riesenrad verbringt, der sollte zudem im Amsterdam Winter Paradise vorbeischauen, das mehrere Wochen im RAI Amsterdam für große Augen sorgt. Um reinzukommen benötigt ihr allerdings ein Ticket, gearbeitet wird mit Einlasszeiten – und die Preise sind mit 23 bis 30 Euro nicht gerade günstig.

Zudem steht mit dem Funky Xmas Market im Westergasterrein eine hervorragende Möglichkeit parat, um noch einige Weihnachtsgeschenke zu shoppen. Ein weiterer Weihnachtsmarkt, der Pure Markt, findet im größten Park der Stadt, dem Park Frankendael statt. Beide Märkte erheben keinen Eintritt.

Termine: Ice Village vom 12. bis 26. Dezember 2024, Amsterdam Winter Paradise vom 19. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025, Funky Xmas Market am 15. Dezember 2024, Pure Markt Wintermarkt am 15. Dezember 2024

Mehr Infos: winterfestivalamsterdam.com

Adventsmarkt in Dordrecht: Wunderprächtige Weihnachtstimmung in Südholland

Stolze 2,5 Kilometer lang und vollgepackt mit knapp 300 Marktbuden lockt der größte Adventsmarkt Holland Mitte Dezember in das historische Stadtzentrum von Dordrecht. Musikalische Unterhaltung hallt euch auf vier Bühnen entgegen.

Tipp: Bereits vor dem Adventsmarkt, am 13. Dezember, findet der legendäre „Santa Run“ in Dordrecht statt – dann rennen zahlreiche Menschen im Weihnachtsmann-Kostüm durch die historische Innenstadt. Der Startschuss fällt um 19 Uhr, ab 18.30 Uhr beginnt das Warm-up auf dem Stadhuisplein mit Musik.

Termin: Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 22 Uhr / Sonntag, 15. Dezember, von 12 bis 20 Uhr

Weitere Infos: indordrecht.nl

Weitere Weihnachtsmärkte in Holland, die einen Ausflug wert sind

Noch immer nicht genug Auswahl? Dann solltet ihr euch diese Weihnachtsmärkte und Termine unbedingt mal näher anschauen.

Apeldoorn (Gelderland): Winterpaleis Het Loo – vom 30. November 2024 bis zum 5. Januar 2025

(Gelderland): Winterpaleis Het Loo – vom 30. November 2024 bis zum 5. Januar 2025 Zutphen (Gelderland): Winterfestijn Zutphen – 8. Dezember 2024

(Gelderland): Winterfestijn Zutphen – 8. Dezember 2024 Dokkum (Friesland): Kerstfair Dokkum – 13. Dezember 2024

(Friesland): Kerstfair Dokkum – 13. Dezember 2024 Elburg (Flevoland): Winter in de Vesting – 13. und 14. Dezember 2024

(Flevoland): Winter in de Vesting – 13. und 14. Dezember 2024 Lemmer (Friesland): Lemster Dickens Festijn – 14. und 15. Dezember 2024

(Friesland): Lemster Dickens Festijn – 14. und 15. Dezember 2024 Winterswijk (Gelderland): Weihnachten am Lappenbrink – 14. und 15. Dezember 2024

Gut zu wissen: So feiern die Niederlande Weihnachten und Nikolaus

Obwohl viele Deutsche regelmäßig in den Niederlanden Urlaub machen, kennen sich nur die wenigsten mit niederländischen Gebräuchen zum Ende des Jahres aus. Die große Bescherung gibt es bereits am Vorabend des Nikolaustages, also am 5. Dezember. Held der Kinder ist hier nicht der Weihnachtsmann, sondern eben der Sinterklaas, also Sankt Nikolaus.

Heiligabend, also der 24. Dezember, hat nicht ganz den Stellenwert wie bei uns in Deutschland: Dennoch kommt auch hier die Familie zusammen. Am 1. und 2. Weihnachtstag finden zahlreiche Weihnachtsgottesdienste im ganzen Land statt. Der Weihnachtsbaum wird in den Niederlanden bereits nach Nikolaus geschmückt und bleibt dann bis zum Dreikönigstag am 6. Januar stehen.