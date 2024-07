Cranger Kirmes 2024: So teuer ist ein Bier in diesem Jahr

Rund vier Millionen Menschen strömen jedes Jahr zur Cranger Kirmes. Auch 2024 erwarten die Veranstalter ähnlich erfreuliche Besucherzahlen. Doch was müssen Besucher in diesen Tagen für ein Bier bezahlen? Hier findet ihr Antwort auf diese Frage.

Cranger Kirmes 2024: Preise für Bier

Biergarten Crange „Zum Ritter“: Wurde im Biergarten „Zum Ritter“ 2019 noch ein 0,3er-Pils für 3 Euro ausgeschenkt, müsst ihr 2024 stolze 3,50 Euro zahlen – wohlgemerkt für einen Viertelliter, also 0,25 Liter Gerstensaft.

Traber Ausschank 2.0: Auch hier kostete das Glas Bier (0,25 L) über lange Zeit drei Euro, mittlerweile sind wir bei 3,50 Euro angekommen.

Wer mit einer größeren Truppe über die Cranger Kirmes ziehen will, der sollte sich am besten vorab einen Tisch reservieren – viele Schankbetriebe bieten dazu einen eigenen Service an, die komplette Übersicht findet ihr hinter diesem Link weiter unten.

