Irgendwo zwischen schrägem Sozial-Experiment mit Horrorkomponente und herrlich kitschig-verträumten Romantik-Traum platziert sich die Idee zum Bubble Tent: Schlafen im bequemen Bett mit unverdecktem Blick auf die Sterne – nur Mücken, Rehe und wilde Werwölfe müssen draußen bleiben. In Düsseldorf könnt ihr das Abenteuer selbst erleben.

Gemäß dem Motto „Wer braucht schon 5-Sterne, wenn er alle haben kann?“ geht es im Bubble Tent vor allem darum dem Nachthimmel ganz nah zu kommen: Unter dem durchsichtigen Plastik der Bubble habt ihr mit etwas Glück den vollen Ausblick auf hell funkelnde Sterne und vielleicht sogar die ein oder andere Sternschnuppe.

Finden lässt sich das – wie heißt es so schön auf neudeutsch – „instagrammable“ Etablissement aber nicht etwa in einer großen Anlage mit hunderten weiteren Bubble Tents, sondern tatsächlich eher privat gelegen im Hintergarten von Jennifer und Marcel Lecloux. Er kommt aus Langenfeld, sie ursprünglich aus Neuss – beide zog es ins Grüne nach Kaarst. Mitten im Vorster Wald findet sich ihr Häuschen, die Neersener Straße im Norden grenzt gleich an den Kaarster See und das dazugehörige Strandbad – womit bereits ein Pflichtausflug vor Ort gesetzt wäre.

Sonnenligen, Outdoorküche, wilde Hühner: Das bietet euch das Bubble Tent in Düsseldorf

Zugegeben: Etwas Abenteuerlust sollte in eurer Brust pochen, wenn ihr den Trip ins Bubble Tent ab 175 Euro pro Nacht (für zwei Personen) bucht. Vor Ort erwartet euch nicht nur das aufsehenerregende Bubble Tent, sondern auch Hühner, Igel und ein liebevoll eingerichteter Garten: Für die Beleuchtung sorgen LED-Laternen, gekocht wird stilecht in einer voll eingerichteten Outdoorküche inklusive Kühlschrank. Nach dem gemeinsamen Essen am Outdoor-Tisch haut ihr euch am besten erstmal auf die bequemen Sonnenliegen.

Ein kleines Bad mit Waschbecken und Kompost-Toilette bietet zwar keinen Hotel-Luxus, reicht aber für Urlauber ohne hohe Ansprüche vollkommen aus. Duschen könnt ihr unter der Solar-Dusche im Garten. Übrigens: Wer beim Anblick vom Bubble Tent sofort an stickige Luft denkt, kann den fiesen Gedanken ganz schnell beiseite schieben: Die Belüftung sorgt auch unter der Plastikhaube für frische Luft.

Theoretisch lässt es sich hier auch über die kalten Wintermonate aushalten – mit einem Heizregler wird die Temperatur hochgefahren, zudem stehen Heizdecken zur Verfügung.

Aus der Bubble in die Natur

Die meisten Gäste bleiben generell selten länger als zwei Nächte, berichten Jennifer und Marcel beim Besuch unserer Redaktion – der perfekte Ausflug für ein Wochenende. Sogar einen Heiratsantrag soll es hier schon gegeben haben und auch gegen Kleinkinder habe man nichts einzuwenden – das Bett sei ausreichend groß, die Umgebung perfekt für den Nachwuchs.

Apropos Umgebung: Diese könnt ihr bequem mit den gratis nutzbaren Fahrrädern erforschen. Der Vorster Wald bietet euch zahlreiche Gelegenheiten für schöne Touren. Wer danach abends keine Lust auf selber kochen hat, der bestellt sich einfach eine Pizza bei der nahen Pizzeria Roma. Alternativ greift ihr zu indischer Küche bei Raja’s.

So gut kommt das Bubble Tent bei den Gästen an

Eröffnet hat das von Marcel Lecloux selbst gebaute Bubble Tent im August 2023, seitdem waren bereits einige glückliche Gäste vor Ort. Die Google-Bewertungen verraten: Es hat ihnen gefallen!

„Es ist spektakulär! Wir hatten einen wunderbaren Aufenthalt. Man schläft sehr gut im Zelt (Frischluft) und kann die Sterne sehen (wenn das Wetter es zulässt, auch Sternschnuppen), als ob man im Freien wäre!“, schwärmt eine Besucherin.

Ein weiterer Gast hat das Bubble Tent auch bei nicht so schönen Aussichten erleben können: „Obwohl es wirklich in Strömen geregnet hat und echt schmuddelig war, hatten wir einen tollen Aufenthalt. In der Bubble hatten wir eine Temperatur von 4 bis 10 Grad, aber im Bett war es unglaublich warm dank Heizdecken und Wärmflasche.“

So bucht ihr das Bubble Tent in Düsseldorf – und so kommt ihr hin!

Buchen könnt ihr das Bubble Tent entweder gleich über die Homepage oder über Airbnb. Dabei solltet ihr euch aber dranhalten: Bis September 2024 sind die Wochenenden bereits ausgebucht.

Die Anfahrt von Düsseldorf aus ist simpel: In gut einer halben Stunde fahrt ihr über die A52 zum Kreuz Kaarst, wechselt auf die A57 in Richtung Köln und verlasst die Autobahn gleich an der nächsten Ausfahrt (18, Holzbüttgen). Anschließend geht es über die Neersener Straße bis Edeka, an der großen Kreuzung links und am Sportpark Vorst vorbei in Richtung Vorster Wald. Parken könnt ihr direkt am Haus.

Adresse: Im Röschelt 1, 41564 Kaarst

Der Check-In ist täglich von 16 bis 22 Uhr, der Check-Out gemütlich bis 12 Uhr möglich – ausreichend Zeit für ein letztes Frühstück vor Ort.