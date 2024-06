Autofahrer aufgepasst! Die A57 in Fahrtrichtung Köln wird an diesem Wochenende zwischen der Anschlussstelle Krefeld-Zentrum und dem Autobahnkreuz Meerbusch voll gesperrt. Grund für die Sperrung, die am Samstagmorgen um 6 Uhr beginnt und am Sonntagabend um 18 Uhr endet, sind Markierungsarbeiten im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und der Anschlussstelle Krefeld-Oppum.

Umleitungen eingerichtet

Da auch die Anschlussstelle Krefeld-Oppum in Fahrtrichtung Köln gesperrt ist, müssen Autofahrer umgeleitet werden. Umleitungen sind über die A44 und die A40, A3, A52 und A44 möglich.

Verzögerungen möglich

Mit Verzögerungen und Staus im Umleitungsverkehr ist zu rechnen. Autofahrer sollten daher zusätzliche Zeit für ihre Fahrt einplanen und die aktuellen Verkehrsmeldungen im Auge behalten.

Weitere Infos gibt es auf der Plattform „Autobahn.de„.