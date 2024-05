Im April vergangenen Jahres wurde durch einen Brand alles zerstört, was sich Besitzer Mansur Gülsuyu und sein Team in monatelanger Arbeit aufgebaut haben. Das Restaurant Colombella zierte seit November 2022 den quirligen Belsenplatz – und erfreute sich nach nur wenigen Wochen großer Beliebtheit. Und das, obwohl ihnen als Nachfolger des Kult-Lokals Schiff Ahoi wohl auch viel Überzeugungsarbeit abverlangt wurde.

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Lokal als Café, Weinbar und Frühstücksspot in Oberkassel. So manche schwören, im Colombella (ital. für „Täubchen“) habe es das beste Wiener Schnitzel der Stadt gegeben. Die Besitzer hatten noch viel vor, wurden jedoch durch den tragischen Vorfall am Abend des 3. Aprils jäh ausgebremst.

Colombella in Oberkassel nach Brand im April 2023 geschlossen

Das Feuer brach aus ungeklärten Gründen im Keller des Restaurants aus. Die Feuerwehr konnte den Brand erst vollständig löschen, als er schon über die darüberliegende Küche und den Gastraum gegriffen hatte. Obwohl niemand verletzt wurde, dürfte der persönliche und finanzielle Schaden umso größer gewesen sein.

Seit dem Brand versteckten weiße Planen an den Schaufenstern des Lokals das, was die Außenwelt nicht sehen soll. Container und Baufahrzeuge vor dem Lokal sowie ein Blick ins Innere haben verraten: hier muss noch viel getan werden. Das gesamte Restaurant musste – einmal mehr – kernsaniert werden. Auch auf der Website und auf Instagram blieb es zunächst ruhig – bis jetzt.

Wann öffnet das Colombella am Belsenplatz wieder?

Auf der Seite des Restaurants heißt es: „Das, was hinter uns liegt, ist verarbeitet. Wir freuen uns schon jetzt darauf, euch im Sommer … oder vielleicht schon früher, wieder bei uns willkommen zu heißen.“ Sie versichern weiter: „Wir hatten einen großartigen Start in Oberkassel. Mit und dank euch! Und genau so großartig soll und wird es ab dem Re-Opening weitergehen.“

Wann genau die Wiedereröffnung im Colombella gefeiert wird, ist noch nicht bekannt. Über Entwicklungen und den Zeitpunkt werde man informiert, heißt es in dem Statement.

