Draußen ist es kalt und ungemütlich – doch davon lassen wie uns die Stimmung nicht vermiesen. Mit einem leckeren Pumpkin Spice Latte sagen wir verregneten Herbsttagen den Kampf an. Glücklicherweise gibt es in Düsseldorf viele Cafés, die den Seelenwärmer anbieten.

Wer jedoch keine entsprechende Location in der Nähe hat oder den Herbst-Klassiker lieber selbst zubereiten möchte, kann dies auch ganz einfach Zuhause tun. Wir zeigen euch, wie es geht.

Pumpkin Spice Latte selber machen: Diese Zutaten werden benötigt

Für ein Glas Pumpkin Spice Latte braucht ihr folgende Zutaten:

150ml ml Milch oder eine Milchalternative eurer Wahl, z.B Hafermilch (wichtig ist, dass diese aufschäumbar ist)

Kaffee-Bohnen für 1 Tasse Espresso

1 TL Pumpkin Spice Sirup eurer Wahl*

So einfach wird der Pumpkin Spice Latte zubereitet

Als erstes schäumt ihr die Milch bzw. Milchalternative solange auf, bis sich eine Oberschicht aus feinen Bläschchen gebildet hat.

Danach mahlt ihr eure Bohnen zu feinem Kaffeemahl. Solltet ihr eine Kaffeemaschine mit Mahlwerk besitzen, könnt ihr die Bohnen natürlich auch einfach in das entsprechende Fach der Maschine fühlen. Aus dem gemahlenen Kaffee kocht ihr euch nun einen Espresso auf. Wer diesen gerne stark trinkt, benutzt dabei am besten nicht allzu viel Wasser.

Nachdem der Milch(-alternative) der fertige Kaffee beigemischt wurde, fügt ihr dem Getränk zum Schluss 1 TL Pumpkin Spice Sirup zu. Wenn ihr es etwas süßer mögt, könnt ihr selbstverständlich etwas mehr davon in die Tasse geben.

Fertig ist der würzige Kürbis-Drink!

Hier könnt ihr Pumpkin Spice Sirup kaufen

*Unser Sirup stammt vom Gertrudenhof. Während der Kürbis-Saison veranstaltet der Erlebnisbauernhof eine große Pumpkin Patch und verkauft in seinem Hofladen eine Vielzahl an regionalen Produkten rund um die orange Melonenfrucht. Alle Infos zum Gertrudenhof in Hürth findet ihr hier. Fotos von der „Pumpkin Patch“ auf dem Gertrudenhof gibt es hier.

Selbstverständlich erhaltet ihr den Pumpkin Spice Sirup auch in anderen Hofläden sowie in gut sortierten Supermärkten. Alternativ könnt ihr ihn auch in Online-Shops bestellen und euch nach Hause liefern lassen.