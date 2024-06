Düsseldorf hat einen neuen „alten“ kulinarischen Hotspot: Unter der Leitung von Küchenchef Philipp Lange erfindet das Restaurant The Court feines Dinieren unter dem Motto „Dining Experience“ im Andreas Quartier neu. Langes Küche, inspiriert von seinen internationalen Erfahrungen und seiner Leidenschaft für multikulturelle Aromen, soll die Gäste auf eine geschmackliche Reise führen. Claudia Schröter, Küchendirektorin des Luxushotels The Wellem, hat die Verantwortung für das neue Restaurantkonzept erst kürzlich an Lange übergeben.

Von Maui nach Düsseldorf: Das ist Philipp Lange

Aufgewachsen auf der Pazifikinsel Maui, wo verschiedene Kulturen und Geschmäcke zusammentreffen, hat Lange seine Leidenschaft für das Kochen bereits früh entdeckt. In renommierten Restaurants wie dem Victorian und Agatas perfektionierte er sein Handwerk und entwickelte so seinen ganz persönlichen Stil.

Auch interessant: Mbassy by Frank’s in Düsseldorf: So schön diniert es sich in der Altstadt

Aus „Bar & Grill“ wird „Dining Experience“

Mit seiner neuen Wirkungsstätte im Andreas Quartier möchte Lange die bunte Vielfalt Düsseldorfs auf dem Teller widerspiegeln. „Meine Gerichte sind eine Hommage an diese einzigartige Stadt“, erklärt er. „Wir kombinieren scheinbar unvereinbare Zutaten zu faszinierenden Kompositionen, die die Sinne verwöhnen. Dabei steht im Mittelpunkt immer die größtmögliche Wertschätzung für jedes Gericht und jede Zutat.“

Die Speisekarte bietet eine Auswahl an Gerichten, die jeden Geschmack treffen sollen. Von ungewöhnlichen Geschmackskombinationen wie einem Jordan Olivenölsorbet bis hin zu exquisiten „Signature Dishes“ wie Garimori Ibérico und Ikejime Müritzfischer Stör – Lange und sein Team lassen ihrer Kreativität jedenfalls freien Lauf.

Adresse: The Court, Mühlenstraße 34, 40213 Düsseldorf

Homepage

Aktuelle News und Infos aus der Food- und Gastro-Szene in Düsseldorf gibt es hier