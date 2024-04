Köln mal von oben genießen: Das geht während der Sommermonate in einer der angesagten Rooftop-Bars, die die City zu bieten hat. Hier könnt ihr euch ein Feierabendbier oder einen fancy Cocktail über den Dächern der Stadt gönnen und das Panorama von der Südstadt bis nach Mülheim und Porz genießen – Dom- und Rheinblick inklusive. Die Top-Adressen für einen Ausflug aufs Dach in Köln:

Rooftop-Bar Köln: Monkey Bar

Im angesagten Hotel „25 hours The Circle“ ist nicht nur der Fahrstuhl eine beliebte Attraktion für Instagram-Fanatiker. Auch die Rooftop-Bar in der achten Etage kann sich sehen lassen. In der Monkey Bar könnt ihr euch dekadente Snacks und Cocktails gönnen und den Blick auf den Dom und die gesamte Innenstadt genießen. Wird es draußen ungemütlich, könnt ihr es euch drinnen in stylischem Interieur gemütlich machen und bedienen lassen.

Adresse: Im Klapperhof 22-24, 50670 Köln

Öffnungszeiten: täglich 17 bis 1 Uhr

Rooftop-Bar Köln: Sonnenschein-Etage

Entspannen mitten in der City – zum Beispiel nach dem Shoppen: Das geht wunderbar in der Sonnenschein-Etage im Parkhaus der Galeria Kaufhof mitten in der City. Einfach ins Parkhaus gehen und mit dem Aufzug auf die 14. Etage fahren. Auf 30 Tonnen weißem Sandstrand und 150 Liegen könnt ihr die Sonne genießen oder euch in einem der Strandkörbe oder unter Palmen ein schattiges Plätzchen suchen. Neben Saftschorlen bekommt ihr hier diverse Biersorten und sogar Shots wie den feurigen Mexikölner. Snacks stehen auch parat.

Die Sonnenscheinetage öffnet nur bei gutem Wetter und informiert darüber täglich auf Instagram und Facebook sowie unter der telefonischen Bandansage unter 0176 98 35 3827. 2023 öffnet die Rooftop-Bar am 1. Juni-Wochenende.

Adresse: An St. Agatha 19 – 25, 50667 Köln

Öffnungszeiten: mo-fr 17-24 Uhr, sa+so 13-24 Uhr

Eintritt: 5 Euro

Rooftop-Bar Köln: Sky Lounge Savoy

Weniger Beach, dafür aber mehr Dekadenz bekommt ihr in der Sky Lounge des Savoy Hotels in Hauptbahnhofnähe. In dem Hotel residieren regelmäßig Weltstars und deutsche Promis, wenn sie terminlich in Köln unterwegs sind. Gedimmtes Licht und dunkle Holzmöbel machen den Abend auf der neunten Etage des Hotels perfekt. Neben edlen Drinks könnt ihr hier auch Barbecue-Spezialitäten und frische Salate bestellen und dabei einen Blick über Köln bis ins Siebengebirge genießen.

Adresse: Turiner Str. 9, 50668 Köln

Öffnungszeiten: mi-so 16-24 Uhr

Rooftop-Bar Köln: Osman 30

Das Osman 30 ist die wohl höchste Rooftop-Bar in ganz Köln. Hier verweilt ihr in der 30. Etage des Luxus-Restaurants im Mediapark und könnt euch ein dekadentes Abendessen oder einen Cocktail gönnen. Achtung: Für einen relaxten Abend mit Sand unter den Füßen in ungezwungener Atmosphäre ist diese Rooftop-Bar nicht die Richtige! Für Feinschmecker könnte sich ein Besuch im Osman 30 allerdings lohnen. Hier bekommt ihr Sommertrüffel, Ochsenbäckchen und Meeresfrüchte. Vorspeisen werden in einem Wagen direkt zu eurem Tisch gefahren.

Adresse: Im Mediapark 8, 50670 Köln

Öffnungszeiten: di-do 18.30-24 Uhr, fr+sa 18.30-1 Uhr

