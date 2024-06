Die Nachtresidenz gehört zu den beliebtesten Clubs in der NRW-Landeshauptstadt. Bekannte und angesagte Künstler wie Sido oder Jason Derulo traten in der Kult-Disko bereits auf. Auch an diesem Wochenende gab es wieder Besuch von hoher Prominenz.

So machte der US-Star Macklemore am Samstag einen Abstecher in die Düsseldorfer Party-Location. Zuvor trat der Sänger im Mönchengladbacher Hockeystadion auf und gab dort vor rund 19.000 Fans im Rahmen seiner Tournee ein Konzert. In der NRW-Landeshauptstadt war der Rapper dann allerdings nicht mehr auf der Bühne zu sehen, sondern auf der Tanzfläche.

Macklemore tanzt zu K-Pop in der Düsseldorfer Nachtresidenz

Wie ein TikTok-Video aus der Nachtresidenz zeigt, schwingt Macklemore ausgelassen während der „Korean Party Factory“ zum Song „Gangnam Style“ das Tanzbein. Die Party fand am Samstag aufgrund des Japantags in Düsseldorf statt. Seinen Besuch kündigte der US-Star dabei nicht im Vorfeld an, weswegen einige Disko-Gänger sicherlich nicht nur einmal hinschauen mussten, um zu erkennen, dass es sich auch wirklich um den US-Rapper handelt. Laut der Video-Uploderin durften Fans auch einige Bilder und Selfies mit dem bekannten Sänger machen.

Wer den Künstler am Samstag in Mönchengladbach im Hockeystadion oder in der Düsseldorfer Nachtarena verpasst haben sollte, muss nicht traurig sein. So wird Macklemore auch auf der diesjährigen Ausgabe des San Hejmo Festivals zu sehen sein. Dieses findet am 16. und 17. August auf dem Gelände des Airports in Weeze statt. Weitere Infos zum Mega-Event haben wir hier für euch zusammengefasst.