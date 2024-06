Fußball-EM in Düsseldorf: Hier steht noch heute ein riesiger EM-Pokal

In wenigen Tagen ist es so weit. Am Freitag, den 14. Juni, startet die Fußball-Europameisterschaft 2024. Auch in Düsseldorf gibt es Grund zum Feiern: So werden fünf der Spiele des Events auch in der NRW-Landeshauptstadt ausgetragen. Zur Einstimmung auf die Mega-Veranstaltung stellt der Landtag Nordrhein-Westfalen vom 11. bis zum 13. Juni die Giant Trophy vor dem Eingang aus. Die drei Meter große Nachbildung des EM-Pokals kann als Selfie-Spot genutzt werden. Mehr zur Aktion lest ihr hier. Der Landtag öffnet außerdem zum „Heimspiel im Parlament“ an fast allen EM-Wochenenden im Juni und Besucher.

Am Dienstag hat der Präsident des Landtags, André Kuper, hat die Giant Trophy präsentiert. „Die Europameisterschaft ist nicht nur ein Fußballturnier, sondern ein Großereignis, das ganz Nordrhein-Westfalen in den Fokus der Welt rückt. Wir werden zeigen, wie bunt, vielfältig und offen unser Land ist. Das Parlament ist das Wahrzeichen der Demokratie in Nordrhein-Westfalen und ein architektonisches Highlight. Wir freuen uns auf viele nationale und internationale Gäste, die in spannenden Führungen Architektur, Geschichte und Politik erleben können“, so der Politiker.

Lese-Tipp: EM-Fieber in Düsseldorf: 11 kostenlose Veranstaltungen und Highlights für alle!

NRW-Landtag lädt zum Kickern und zu Führungen ein

Der Landtag wird als „point of interest“ für die Stadt Düsseldorf und in der Uefa-App geführt. Somit ist er Teil des Turniers. Extra dafür öffnet der Landtag an fast allen Wochenenden im Juni für Besucher. Zu finden ist er direkt am Rheinufer in unmittelbarer Nähe zu einer der Fanzonen der Stadt. Dort gibt es zu jedem Spiel in Düsseldorf und der deutschen Mannschaft unter dem Motto „Everybody’s Heimspiel“ ein Public Viewing.

Weiterlesen: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Die besten Orte für Public Viewing – Fanzonen, Kneipen, Bars und Biergärten

Wer sich das Gebäude einmal von Innen anschauen möchte, hat ebenfalls an fast allen EM-Wochenenden die Gelegenheit dazu. So lädt der Landtag zum „Heimspiel im Parlament“ im Juni zwischen 11 und 16 Uhr zu einer 45-minütigen Rundführung oder individuell geführten Smartphone-Tour mit dem eigenen Handy durch das Gebäude.

Interessierte können in den Plenarsaal schauen sowie die Fraktions- und Ausschussräume besuchen. Auf einer 240-Grad-Panorama-Leinwand liefert ein Film Einblicke in die Arbeit der Abgeordneten und des Präsidiums des Landtags sowie Wissenswertes rund um das Land Nordrhein-Westfalen. Auch zum Kickern in der Bürgerhalle sind Gäste herzlich willkommen.

An diesen Tagen empfängt der NRW-Landtag Besucher

So sieht der Spielplan für die Besucherwochenenden während der Fußball-EM 2024 aus:

Samstag, 15.06.2024

Samstag, 22.06.2024

Sonntag, 23.06.2024

Samstag, 29.06.2024

Sonntag, 30.06.2024

Jeweils 11 bis 16 Uhr

Ebenfalls interessant: Eintrittskarte ist auch Ticket für den ÖPNV: So verstärkt die Rheinbahn zur EM ihr Angebot