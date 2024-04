Über 50 Jahre ist das Düsseldorfer Kind Marius Müller-Westernhagen bereits auf der Bühne zuhause. Angefangen als Schauspieler, erkannte der DEG-Fan schon in den 1960er-Jahren die Liebe zur Musik, brachte sich zunächst selbst Gitarre spielen bei, nahm Gesangsunterricht und gründete die Band Harakiri Whoom. Nach der Auflösung widmete er sich zunächst wieder der Schauspielerei und verdingte sich als Journalist sowie Synchronsprecher.

1974 erschien schließlich sein Debüt-Album „Das erste Mal“, der Durchbruch aber gelang ihm erst 1976, kurioserweise als Schauspieler, nicht als Sänger. Erst 1978 sollte auch die Musikerkarriere mit dem Album „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ Fahrt aufnehmen. Inzwischen blickt Westernhagen auf 20 Studioalben zurück, als Schauspieler war er von 1962 bis 1987 aktiv und drehte unzählige Filme. 2024 geht der Künstler nach sechs Jahren und pünktlich zu seinem 75. Geburtstag wieder auf Tournee durch Deutschland. Dabei macht er auch Halt in Köln. Wir haben alle Infos dazu für euch!

Marius Müller-Westernhagen in Köln 2024: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „75Live“-Tour findet in Köln in der Lanxess Arena statt. Neben Köln tritt Marius Müller-Westernhagen in sieben weiteren deutschen Städten auf.

Wann tritt Marius Müller-Westernhagen 2024 in Köln auf?

Das Konzert von Marius Müller-Westernhagen in Köln findet am Montag, den 13. Mai 2024, statt. Los geht die Tour am 10. Mai in Dortmund in der Westfalenhalle, beendet wird die Tour auf der Berliner Waldbühne am 24. Mai.

Marius Müller-Westernhagen in Köln 2024: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Westernhagen-Konzert in Köln am 13. Mai 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : 18 Uhr

: 18 Uhr Konzertbeginn: 20 Uhr

Marius Müller-Westernhagen 2024 in Köln: Gibt es noch Tickets?

Der offizielle Ticketvorverkauf startete laut Lanxess Arena am 8. September, doch immer noch gibt es über die bekannten Ticketanbieter im Netz Tickets für das Konzert zu kaufen. Dort ist eine Karte in der günstigsten Kategorie bereits ab 61,20 Euro zu haben.

Marius Müller-Westernhagen 2024 in Köln: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei ausverkauftem Haus fasst die Lanxess Arena bis zu 20.000 Zuschauer. Nach sechs Jahren ohne Live-Präsenz ist damit zu rechnen, dass das Konzert von Marius Müller-Westernhagen in Köln ausverkauft sein wird. Stellt euch also auf viele Besucher vor Ort ein.

Konzert von Marius Müller-Westernhagen 2024: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Vor der Lanxess Arena findet ihr eine Reihe von Haltestellen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. So habt ihr die Wahl zwischen den Haltestellen Bahnhof Köln Deutz/Messe, Bahnhof Deutz/Lanxess Arena und Deutz Technische Hochschule. Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Möchtet ihr mit dem Auto anreisen, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Auch liegt der Deutzer Bahnhof in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge – und sie sind ausgeschildert. Auch Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt Lanxess Arena und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt Lanxess Arena seht.

