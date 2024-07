In Roncalli’s Apollo Varieté wird es ab dem 25. Juli süß! Dann startet die neue Show „Crazy Candyland“, die Besucher bis zum 6. Oktober in eine phantastische Traumwelt aus Zuckerwatte, Marshmallows und Schokolade entführen soll. Hier erwachen Süßigkeiten von Donuts bis Pralinen zum Leben und geben Einblick in das bunte Treiben eines Schlaraffenlandes.

Inszeniert und choreographiert von der mehrfach ausgezeichneten ukrainischen „Foresight Creative Group“ in Zusammenarbeit mit dem Roncalli-Castingteam, verspricht die neue Show eine Vielfalt an artistischen Darbietungen, die das Publikum an die süßesten Orte der Welt locke, wie es in einer Ankündigung des Apollo Varietés heißt.

Foresight Ballett ab Ende Juli im Apollo Varieté Düsseldorf

Ballett, Operncomedy und Akrobatik: So setzt sich die bunte und facettenreiche Show zusammen. „Mit Crazy Candyland entführen wir unser Publikum in eine wahrhaft süße Traumwelt, die alle Sinne anspricht. Diese Show ist ein Feuerwerk aus Farben, Tanz, Artistik und Genuss“, sagt Vivian Paul Roncalli, Leitung Casting und Stellvertretung des Direktors, bei der Roncalli Unternehmensgruppe.

Und: Auch das ans Thema Süßigkeiten angelehnte Bühnenbild wurde eigens von der Roncalli-Manufaktur gebaut. Die Kostüme erinnern an Schokolade, Bonbons und Lollis. Im Foyer sollen die Gäste bereits durch entsprechende Dekoration in Stimmung gebracht werden.

3-Gänge-Menü wurde auf die Show abgestimmt

„Crazy Candyland“ soll aber nicht nur Augen und Ohren betören, sondern auch die Gaumen der Zuschauer im Saal. Das visuelle und artistische Erlebnis werde durch kulinarische Kreationen abgerundet. So können die Gäste das Live-Entertainment mit einem auf die Show abgestimmten 3-Gänge-Menü genießen oder aus einem Á-la-carte-Angebot wählen.

Crazy Candyland im Apollo Varieté: Wo gibt es Tickets?

Tickets für das neue Apollo-Programm sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online, über die Hotline oder an der Theaterkasse erhältlich. Letztere ist während der Sommerpause montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem 21. Juli ist das Apollo-Team wieder wie gewohnt montags, dienstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr für seine Kunden da.

Karten gibt es in den hinteren Rängen ab 35 Euro, in den vorderen bis zu 75 Euro. Die „Show & Dine“-Karten gibt es ab 55 Euro.

Was ist das Apollo Varieté in Düsseldorf?

Roncalli‘s Apollo Varieté lädt Gäste seit seiner Gründung im Jahr 1997 zu einer magischen Reise durch die Welt der Artistik ein. Mit 330 Sitzplätzen an Tischen im Parkett und 146 Sesselplätzen auf dem Rang ist das Apollo eines der größten Varietés Europas. Die außergewöhnliche Lage mit Blick auf die Rheinpromenade und die Altstadt, die verblüffende Glasbau-Architektur und die Möglichkeit, Entertainment und Gastronomie zu verbinden, machen das Theater zur Veranstaltungsstätte ganz besonderer Art.

Apollo Varieté Düsseldorf: Adresse, Anfahrt, Parken

Am Mannesmannufer unterhalb der Rheinkniebrücke liegt das Apollo Varieté Düsseldorf. Ein öffentlicher Parkplatz für PKW und Busse befindet sich unterhalb der Rheinkniebrücke. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Apollo Varieté über die Haltestelle „Landtag/Kniebrücke“ mit den Bahnlinien 706, 708 und 709 oder der Buslinie 726 der Rheinbahn zu erreichen. Von Düsseldorf Hauptbahnhof sind es noch etwa zehn Fahrtminuten mit dem ÖPNV.

Zur Google-Maps-Adresse für den Parkplatz unter der Rheinkniebrücke geht es hier entlang.