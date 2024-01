Promi-Auflauf in Düsseldorf: So lief die „Sunset Strip – die 80s Rockshow“-Premiere im Apollo Varieté

„Sunset Strip – die 80s Rockshow“, so der Titel der neuen Show im Apollo Varieté in Düsseldorf. Zur Premiere im Januar ließen sich etliche Promis auf dem Roten Teppich blicken, darunter Renata und Valentin Lusin von „Let’s Dance“, Sarah Mangione, Patrick Mölleken, Vivienne Oesch („Switzerland’s Next Top Model“) und Kristina Yantsen (Model und Ex-Bachelor-Siegerin). Die schönsten Bilder findet ihr in der oben verlinkten Galerie!

In den nächsten Wochen, bis einschließlich 1. April 2024, könnt ihr euch selbst vom Trip zurück in die 80s überzeugen: Rockmusik und extravagante Outfits treffen hier auf Akrobatik, eine atemberaubende Balancierperformance in großen Höhen, einen fantastischen Hula-Hoop-Auftritt und vieles mehr. Tickets und alle nötigen Infos findet ihr auf apollo-variete.com.

