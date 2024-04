Kölner Feierabendmarkt heute am Chlodwigplatz: Neues Event startet

Kölner lieben Feiern, Kölsch und Kulinarik. Dass es vom Frühjahr bis zum Herbst in Köln zahlreiche Straßen- und Veedelsfeste gibt, ist also nicht verwunderlich. Jetzt können die geselligen Rheinländer aus Köln und Umgebung sich sogar noch eine weitere Veranstaltung im Kalender notieren. Ab dem 26. April findet an jedem letzten Freitag im Monat der Feierabendmarkt am Chlodwigplatz in der Südstadt statt. Organisiert wird das Fest von der Kölner und Berliner Agentur „Rutwiess-Events“. Präsentiert wird das Fest von der Aktionsgemeinschaft ABC Südstadt IG, einer Interessensgemeinschaft, die sich mit Themen rund um den Bonner Wall in der Südstadt beschäftigt.

Was erwartet Besucher auf dem Feierabendmarkt am Chlodwigplatz in Köln?

Wie die Event-Agentur Rutwiess auf Instagram ankündigt, können Besucher des Feierabendmarktes am Chlodwigplatz sich auf Reibekuchen, Kölsch, Aperol Spritz, Streetfood und Eis freuen.

Wo findet der Feierabendmarkt in Köln statt? Adresse und Anfahrt

Der Feierabendmarkt findet auf dem Chlodwigplatz im Herzen der Kölner Südstadt statt. Den Markt erreicht ihr am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der KVB. Am Chlodwigplatz fahren die Bahn-Linien 15, 16 und 17 sowie die Buslinien 106, 132, 133 und 142.

Adresse: Chlodwigplatz, 50678 Köln

Wann findet der Feierabendmarkt in der Kölner Südstadt statt?

Der Feierabendmarkt findet immer am letzten Freitag des Monats statt. Der letzte Termin ist 2024 der 25. Oktober. Dann geht die Eventreihe in die Winterpause. Die Öffnungszeiten sind immer von 16 bis 22 Uhr.

Feierabendmarkt am Chlodwigplatz: Termine 2024

26. April

31. Mai

28. Juni

26. Juli

30. August

27. September

25. Oktober

Feierabendmarkt in der Kölner Südstadt: Kostet der Besuch Eintritt??

Das Event am Chlodwigplatz ist für jeden frei zugänglich und kostet keinen Eintritt. Es soll zum geselligen Beisammensein, Essen und Trinken locken.