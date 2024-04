Zwei Lokale in Düsseldorf zu Deutschlands "Wein-Orten" 2024 gekürt

Die Weinwelt ist vielfältig, und genau das spiegelt sich auch in der Gastronomie wider. Von Lüneburg bis Frankfurt, von Düsseldorf bis Würzburg – in ganz Deutschland wurden wieder außergewöhnliche Orte gefunden, die für eine zeitgemäße und leicht zugängliche Weingastronomie stehen. Zwei Düsseldorfer Lokale haben dazu am Sonntag einen Award abgeräumt.

Bereits im elften Jahr unterstützt Gerolsteiner mit der Initiative „WeinPlaces“ engagierte Gastgeberinnen und Gastgeber. Am 21. April 2024 wurden in Düsseldorf sechs neue „Wein-Orte“ ausgezeichnet, die sich der Weinkultur und dem Genuss mit neuen Konzepten verpflichtet haben.

Zwei Düsseldorfer Lokale als „WeinPlace“ ausgezeichnet

Das Spektrum der neuen „WeinPlaces“ ist vielfältig: klassische Weinbars, ein ehemaliger Imbiss mit Hip-Hop-Beats und ein langjährig etabliertes Restaurant – die Auswahl ist international und gleichzeitig lokal verwurzelt. Allen Weinpersönlichkeiten ist gemeinsam, dass sie es schaffen, unterschiedliche Zielgruppen für das Thema Weingenuss zu begeistern.

Der Düsseldorfer Toni Askitis war mit seinem Lokal „D’Vine“ bereits einer der ersten, die ausgezeichnet worden waren, und wurde nun für seinen Wein-Imbiss „Pommes & Wein – Pelican Fly“ wieder ausgezeichnet.

Weiterlesen: Pommes und Wein am GAP – Geschmackstest im Pelican Fly

Die neuen „WeinPlaces“ 2024:

Düsseldorf: Hashi – Petite Chinoiserie – Mingyue Gao und Zhenkun Wang

Hashi – Petite Chinoiserie – Mingyue Gao und Zhenkun Wang Düsseldorf: Pommes & Wein – Pelican Fly – Toni Askitis und Elisavet Askitis

Pommes & Wein – Pelican Fly – Toni Askitis und Elisavet Askitis Frankfurt am Main: Vinothèque Briedé – Michel Briedé

Vinothèque Briedé – Michel Briedé Lüneburg: 0,75 Winebar & Eatery – Luca Heuer und Sasan Khojandi

0,75 Winebar & Eatery – Luca Heuer und Sasan Khojandi Traben-Trabach: Die Mosel Vinothek & Winebar – Burcu Stolte und Manuel Stolte

Die Mosel Vinothek & Winebar – Burcu Stolte und Manuel Stolte Würzburg: Aifach Reisers – Bernhard Reiser

Insgesamt 54 aktive Weinbars, -lounges und Vinotheken dürfen sich derzeit mit der Gerolsteiner Auszeichnung schmücken. Wein-Neulinge sollen sich hier ebenso wohl fühlen wie Weinkenner. Alle Orte findet ihr auch online.

Weitere passende Themen: