Wetter in NRW weiter mit schweißtreibenden Temperaturen

Nach einem sonnigen Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen wieder teilweise auf Regen und Gewitter einstellen. Am Donnerstag gebe es vor allem im Osten des Bundeslandes ab den Mittagsstunden dichte Wolken sowie vereinzelt Schauer oder Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

Dabei könne es lokal zu Starkregen, Hagel und Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen. Am Donnerstagabend beruhige sich die Lage wieder. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 27 bis 32 Grad. Es wehe ein meist schwacher Wind.

Start ins Wochenende bleibt heiter, ab Sonntag wird es kühler

Am Freitag gebe es zunächst noch Wolken, ansonsten sei es aber heiter und trocken. Das Thermometer zeige Höchstwerte von 22 bis 25 Grad. Der Wind sei mäßig.

Am Samstag bleibe es zunächst heiter, ab dem Nachmittag seien dann jedoch wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei 25 bis 29 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.

Am Sonntag dann der Wetterumschwung: Sowohl für Düsseldorf, als auch für Köln stehen dann nur noch Höchstwerte um die 20 Grad auf dem Programm, zudem soll es am Sonntagmorgen regnen.

mit Material der dpa