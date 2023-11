Weihnachtsparty im RheinRiff: „Jungle Bells“ am 1. Dezember – das erwartet euch!

Palmen, Party und jede Menge „Ho, ho, ho!“ – am Freitag, dem 1. Dezember 2023, dürft ihr euch auf eine der ersten großen Düsseldorfer Weihnachtspartys des Jahres in einmaliger Kulisse freuen: Gefeiert wird im RheinRiff auf dem Areal Böhler!

Die Rheinische Post und „I Love Düsseldorf“ wollen die größte Indoor-Surfhalle der Welt in DIE Feier-Location der Stadt verwandeln. Bereits im August hat die Eventreihe hier bewiesen, wie toll eine lange Partynacht sein kann.

Event-Infos zur „Jungle Bells“ am 1.12.2023. im RheinRiff

Wann? Am Freitag, dem 1. Dezember 2023. Einlass ab 18 Uhr zum weihnachtlichen Warm-up.

Wo? Im RheinRiff auf dem Areal Böhler, Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Tickets? Limitierte VVK-Ticket für 15 Euro inklusive Gebühren findet ihr auf Eventim. Abendkasse 20 Euro.

Musik? House, Mash-ups, Party Classics, Chart-Hits und Weihnachtslieder!

Einlass ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Anfahrt: Direkt am RheinRiff stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Christmas-Dance in Düsseldorf unter Palmen

Genießt das einzigartige Palmen-Flair, während die Party besinnlich und wetterunabhängig drinnen und draußen startet. Köstliche Flammkuchen, Bratwurst und heißer Glühwein warten in der neuen Location im Areal Böhler auf euch. Und ab 20 Uhr geht’s in der mediterranen Halle mit Blick auf die beeindruckende Surf-Welle bis spät in die Nacht auf die Tanzfläche.

Die Resident-DJs Dave Kurtis und Dimi Hendrix garantieren dabei den besten Partysound. Freut euch auf mitreißenden House-Sound, kreative Mash-ups, zeitlose Party Classics, die heißesten Chart-Hits des Jahres und natürlich auch bekannte Weihnachtslieder.

Noch keine Weihnachtsfeier geplant? Dann aber jetzt! Bucht einfach einen Gruppentisch, wo ihr euch sammeln und essen könnt. Bei 5 Gästen bekommt ihr einen kleinen Stehtisch, ab 10 Personen einen großen Stehtisch. Individuelle Angebote oder Kauf auf Rechnung (ab 10 Personen) ist unter folgender Email möglich: party@rheinische-post.de