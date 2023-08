Düsseldorf

„I Love Düsseldorf“ im Rheinriff am Samstag, 19. August: Hohe Wellen, tiefe Beats, fabulöse Fotos

20. August 2023

Diese Party haben viele Düsseldorfer sehnlichst vermisst: Am Samstag konnte die "I Love Düsseldorf" endlich wieder Vollgas geben – und das in einzigartiger Umgebung in der gigantischen Surfhalle "Rheinriff" auf dem Areal Böhler. Wir zeigen die Fotos der Nacht.