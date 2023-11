„Pempelfort Christmas Lounge“-Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: Das ist der Starttermin!

Gemütlich einige Marshmallows am Lagerfeuer brutzeln, den glückselig grinsenden Kids auf dem traditionellen Karussell zuschauen, leckeren Glühwein trinken und auf den herrlich beleuchteten Berty-Albrecht-Park blicken – die „Pempelfort Christmas Lounge“ macht es vom 6. bis 17. Dezember 2023 möglich!

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Pempelfort 2023

Im Berty-Albrecht-Park in Düsseldorf Pempelfort fand im Sommer wieder das „Pempelfort Music Weekend“ statt, zur Weihnachtszeit lockt dann wieder die Pempelfort Christmas Lounge“ – der schöne Weihnachtsmarkt in der Nähe der Franklinbrücke .

Natürlich darf auch die passende Musik nicht fehlen. Ob sie wie letztes Jahr von den Besuchern beigesteuert werden kann? 2022 wurde die weihnachtliche Playlist nämlich auch durch Wünsche per Facebook oder Instagram an „Liebe das Leben DUS“ gefüllt. Wir bringen es für euch in Erfahrung!

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf 2023: Essen und Trinken bei der Pempelfort Christmas Lounge

Auch hier warten wir noch auf die neuen Infos. Letztes Jahr gab es das folgende Angebot:

Die passenden Getränke liefert die „Pempelfort Christmas Lounge“ mit Glühwein in Weiß, Rosa und Rot, Wein und heißen Traubensaft vom Weingut Metzger. Leckeres Schlüssel Alt, Pilsener Urquell, Miller’s Winterful Gin etc. und alkoholfreie Getränke runden das Angebot ab.

Kulinarisch werdet ihr von der Brasserie Stadthaus versorgt: Hier gibt es unter anderem deftige Wildcurrywurst und gebratene Garnelen, Stefan Daniels trumpft mit leckerem Elsässer Flammkuchen auf und am Milonga Foodtruck dürft ihr euch auf kräftige Burger, Steaksandwich und Pommes freuen. Den süßen Abgang liefert die Crêperie Justine mit ihren legendären Crêpes.

Pempelfort Christmas Lounge in Düsseldorf: Anreise

Noch ein wichtiger Hinweis zur Anreise: Die Veranstalter raten stark davon ab mit dem Auto zu kommen, denn die Parksituation vor Ort ist… sagen wir mal, semi-optimal. Sowohl auf der Marc-Chagall-Straße, als auch an der Toulouser Allee gibt es leider kaum Parkplätze. Erheblich einfacher ist die Anfahrt per ÖPNV: Die S-Bahnhaltestelle „Düsseldorfer Zoo“ liegt gleich nebenan, ebenso wie die Straßenbahnhaltestelle „Tußmannstraße“.

Weihnachtsfeier in Düsseldorf 2023: Pempelfort Christmas Lounge

Ihr wollt mit mehreren Leuten bei der „Pempelfort Christmas Lounge“ vorbeischauen? Kein Problem! Zwei Tipis vor Ort sind perfekt für die Weihnachtsfeier und können mit allem Drum und Dran gebucht werden. Schickt dazu einfach eine Email an info@sgob.de.