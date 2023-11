Vier Landeversuche am Düsseldorfer Flughafen scheitern, dann wird es kurios

Das Sturmtief der vergangenen Tage hat den Verkehr in Deutschland ordentlich durchgerüttelt. Züge fielen aus, Strecken wurden dicht gemacht und auch der Luftverkehr kam nicht glimpflich davon. Am härtesten traf es wohl eine Maschine aus Zürich am Donnerstag, die in Düsseldorf landen wollte.

Denn der Airbus A220-300 musste gleich viermal neu ansetzen, um auf der Rollbahn des Düsseldorfer Flughafens zu landen. Nachdem es aber auch das vierte Mal keinen Erfolg gab, drehten die Piloten final ab und flogen zurück – bis nach Zürich!

>> Flughafen Düsseldorf: Studentin reist mit Luxus-Artikeln aus Dubai ein <<

Insgesamt eine Stunde sollen die Piloten immer wieder versucht haben, den Flughafen anzusteuern. Wieso der Flug dann aber bis nach Zürich zurückflog und nicht unterwegs bereits landete, ist unklar. Bislang hat sich der Flughafen Düsseldorf noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Allerdings war der Flieger der Swiss Airline keinesfalls der einzige Leidtragende. Denn insgesamt wurden am Donnerstag 21 Landungen und 19 Starts am Flughafen in der Landeshauptstadt abgesagt. Probleme gab es auch beim Bahnverkehr. Dort wurden Bäume und teilweise auch Autos auf Bahngleise geweht oder zerstörten Leitungen.

>> Flughafen Düsseldorf: Zwischenfall! Gestartete Maschine muss umkehren <<