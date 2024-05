Verkehrsunfall in Düsseldorf: PKW kollidiert mit Polizeiauto

In Düsseldorf kam es zu einem Unfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Pkw. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 7. Mai, um 15.09 Uhr, als ein Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz in Oberbilk unterwegs war. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Unfall geschah auf der Kölner Straße, als ein 51-jähriger Skoda-Fahrer aus Düsseldorf beim Abbiegen von der Eisenstraße das mit Sonderrechten fahrende Polizeiauto übersah.

Der Zusammenstoß erfolgte während der Skoda-Fahrer andere Fahrzeuge umfuhr, die vor ihm hielten. Der 27-jährige Polizeibeamte, der den Streifenwagen steuerte, erlitt leichte Verletzungen und war fortan nicht mehr einsatzfähig. Sein gleichaltriger Kollege blieb unversehrt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Der Skoda-Fahrer zog sich ebenfalls leichte Blessuren zu. Spezialisten der Verkehrsunfallaufnahme der Düsseldorfer Polizei kamen zum Unfallort, um die nötigen Beweismittel zu sammeln. Die Untersuchungen zu dem Vorfall sind noch im Gange.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.