Fotos: Veggie World 2024 Düsseldorf - so schön kann "vegan" sein!

Am 23. und 24. März findet die Veggie World, auch bekannt als Europas größte Messereihe für den veganen Lebensstil, auf dem Areal Böhler statt. Wir waren vor Ort und konnten uns von lauter farbenfroher Köstlichkeiten, interessanten Begegnungen und Inspirationen kaum sattsehen. Die schönsten Fotos der Messe findet ihr hier in der oben angehangenen Galerie.

Die Messereihe findet seit 2011 an 30 Standorten weltweit statt. In Düsseldorf ging die Veranstaltung dieses Jahr in die siebte Runde. Alle Infos zur Veggie World und den Ausstellern findet ihr hier.

