Unfall auf der A3 Richtung Köln: Duisburger (53) schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Morgen auf dem Rastplatz Entenfang an der A3 in Richtung Köln. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg (NRW) erlitt dabei schwere Verletzungen. Er war mit seinem Ford gegen das Heck eines parkenden Lkw geprallt, wobei sein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Unfallzeit ist auf Donnerstag, den 11. Juli 2024, um 3.55 Uhr festgelegt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer bleibt zur stationären Behandlung im Krankenhaus, während die Polizei weitere Ermittlungen durchführt.

Details zum Verkehrsunfall auf der A3

Die Polizei von Düsseldorf hat nach dem Unfall mit dem schwer verletzten Fahrer die Ermittlungen aufgenommen. Sie untersuchen die genauen Umstände, die zu dem Zusammenstoß führten. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrer mit nicht geringer Geschwindigkeit auf den Lkw aufgefahren ist.

