Ukraine-Wagen von Jacques Tilly wird vor dem Düsseldorfer Rathaus versteigert

Mittlerweile ist der Beginn des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine rund viereinhalb Monate her. In Düsseldorf wurde schnell auf das besorgniserregende Weltgeschehen reagiert. Unter anderem war Wagenbauer Jacques Tilly tätig. Er entwarf kurzerhand einen Ukraine-Wagen. Dieser wird nun versteigert.

Normalerweise gibt es wohl keinen Tag, an dem es so ausgelassen in Düsseldorf zugeht, wie am Rosenmontag. 2022 stand der Tag und das komplette Karnevalsfest aber aus mehreren Gründen unter einem schlechten Stern. Ganz groß gefeiert werden konnte aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin nicht. Als in der Vorwoche vor Altweiber dann noch der Ukraine-Krieg ausbrach, stand schnell fest: An Brauchtumsfeierlichkeiten ist nicht zu denken.

Tätig wurde hingegen der legendäre Düsseldorfer Karnevals-Wagenbauer Jacques Tilly. Er entwarf einen Wagen, auf dem Wladimir Putin zu sehen ist, wie er die Ukraine verschlingen will. „Erstick dran“ lautet Botschaft dazu. Bereits im März wurde die dazugehörige Skizze versteigert.

Für den guten Zweck: Wagen gegen Putin – Tilly-Kunstwerk wird versteigert

Wie „Antenne Düsseldorf“ berichtet, folgt nun – rund vier Monate später – die Versteigerung des Wagens. Dies soll am 19. Juli um 9.30 Uhr vor dem Düsseldorfer Rathaus geschehen. Dem Bericht zufolge werden dann auch Tilly selbst und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller bei der Auktion vor Ort sein.

Die Erlöse der Versteigerung werden dann dem guten Zweck zu Gute kommen, das berichtet die „NRZ“. So soll das Geld der Stadt Czernowitz in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Czernowitz liegt im Westen des unter dem Angriffskrieg leidenden Landes und zählt seit März zu den Städtepartnern der NRW-Landeshauptstadt.

Tillys Wagen war nach der Anfertigung unter anderem in Düsseldorf unterwegs. Auch bei einer Friedendemonstration gegen das Kriegsgeschehen vor dem Brandenburger Tor in Berlin Mitte März war der Wagen mittendrin.

