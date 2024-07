Mieten in Düsseldorf: Teuerste Immobilien NRWs befinden sich hier

Düsseldorf hat sich im Immobilienmarkt zum Preis-Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Denn sowohl das teuerste Haus als auch die kostspieligste Wohnung des Bundeslandes werden in der Landeshauptstadt zum Kauf angeboten wurden. Im ersten Halbjahr dieses Jahres mussten Interessierte für das teuerste Haus einen Preis von 12,8 Millionen Euro zahlen, während für die teuerste Wohnung stolze 4,5 Millionen Euro verlangt wurden. Das zeigt ein Ranking von Immowelt, das die zehn teuersten Häuser und Wohnungen in Nordrhein-Westfalen zwischen Januar und Mai 2024 auf immowelt.de auflistet.

Das bietet die teuerste Immobilie in NRW

Beim Platz 1 der teuersten Häuser handelt es sich um eine Landhausvilla im Düsseldorfer Stadtteil Kalkum. Das Viertel zählt zu den ältesten der Stadt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Für einen stolzen Preis von 12,8 Millionen Euro erhalten Käufer hier ein Domizil mit einer Grundstücksfläche von 6.000 Quadratmetern, 1.002 Quadratmetern Wohnfläche und zehn Zimmern. Neben den charmanten Landhausstiel überzeugt die Villa mit moderner High-End-Ausstattung und exquisitem Interieur. Neben einem Luxusbad mit Whirlpool, einer Bibliothek und einer extra Einliegerwohnung verfügt die Villa im Untergeschoss über einen Wellness-Bereich, ein Fitnessstudio und einen Golf-Simulator. Eine Tiefgarage bietet zudem Platz für zehn Autos.

Die Landhausvilla ist damit mit großem Abstand das teuerste Haus in NRW. Auf Platz 2 folgt ein historisches Gestüt mit klassizistischem Herrenhaus in Porta Westfalica im Landkreis Minden-Lübbecke direkt an der Weser. Für 6,5 Millionen Euro erhielten Käufer dort rund 70 Hektar Fläche, worauf ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert mit rund 1.200 Quadratmeter Wohnfläche, ein Park, verschiedene Stallungen, ein Getreidespeicher, ein Reitplatz und weitere Gebäude stehen.

Etwas weniger Platz – dafür aber in Stadtlage – bietet Platz 3 des Rankings. Für 5,9 Millionen Euro konnten Interessenten in Köln Rodenkirchen eine Stadtvilla erwerben. Diese kam mit 8 Zimmern und einer Wohnfläche von 302 Quadratmeter daher und überzeugte mit ihrer unmittelbaren Nähe zum Forstbotanischen Garten sowie der hochwertigen Ausstattung. Generell ist die Rangliste der teuersten Häuser sehr durchmischt. Bis auf Düsseldorf kommt keine Stadt doppelt vor. Die Großstadt Essen zählt genauso zu den Top 10 wie die kleinere Gemeinde Schwelm.

Teuerste Wohnung NRWs ebenfalls in Düsseldorf

Dennoch zeigt sich, dass Düsseldorf im Großen und Ganzen ein teures Pflaster für den Wohnungskauf in NRW ist. Lediglich Köln und Münster sind noch kostspieliger als die Landeshauptstadt, wie die Analyse von Immowelt zeigt. Im Luxussegment dominiert Düsseldorf jedoch alle anderen Regionen: So befinden sich 7 der 10 teuersten Wohnungen in der Stadt am Rhein. Für 4,5 Millionen Euro konnten Käufer ein luxuriöses Penthouse im Parkpalais erwerben. Die Wohnfläche von 404 Quadratmetern verteilt sich dabei auf fünf Räume und diverse Nebenräume. Ein Highlight ist die große umlaufende Terrasse, die einen Rundumblick über das Nobelviertel Oberkassel bietet.

Auf dem 2. Platz des Rankings folgt eine Designerwohnung mit 168 Quadratmetern Fläche in den bekannten Kölner Kranhäusern. Der Blick auf den Rhein aus dem 17. Stock hat aber auch seinen Preis: Käufer müssen für das Loft 4,25 Millionen Euro zahlen. Im Preisranking dahinter folgt wieder eine Immobilie aus Düsseldorf. Für eine Neubauwohnung in Hubbelrath am Stadtrand wurden 3,45 Millionen Euro verlangt. Dafür bekamen Käufer sechs Zimmer, die auf 329 Quadratmetern verteilt sind.