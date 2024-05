Japan-Tag 2024 in Düsseldorf: So wird das Wetter am Samstag

Der Japan-Tag 2024 rückt immer näher. Am Samstag, 1. Juni, steht ganz Düsseldorf wieder im Zeichen von Geishas, Sushi und Anime und feiert die japanische Kultur, die mitunter 8300 in der Stadt lebende Japaner mitgebracht haben, unter freiem Himmel und in den ansässigen japanischen Restaurants.

Doch wie wird das Wetter, wenn ihr euch eine Sushi-Bowl am Rheinufer holen oder eine Band oder Tanzgruppe auf einer Open-Air-Bühne bestaunen wollt? Wir haben Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gefragt.

Wetter am Japan-Tag 2024 in Düsseldorf

„Es bleibt am Samstag sehr wechselhaft in Düsseldorf“, kündigt der Experte im Gespräch mit Tonight News an. Zu erwarten sind ein Mix aus Sonne und Wolken und immer wieder Regen. Jung: „Es ist aber nicht viel Regen, sondern eher so zwei bis fünf Liter pro Quadratmeter von morgens bis nachmittags.“ Heißt: Am Abend, wenn der Japan-Tag mit dem fulminanten Feuerwerk beendet wird, bleibt es trocken!

Bei 21 bis 22 Grad soll es am Samstag nur zwei Sonnenstunden in Düsseldorf geben. Dominik Jung: „Der Himmel bleibt eher grau.“

