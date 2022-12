Sparda’s Junge Nacht im Kunstpalast: Kunstgespräche, Poetry, Musik und Party am 10. Dezember

Kunstgespräche, Poetry, Breakdance, Musik und Party stehen bei Sparda’s Junge Nacht auf dem Programm: Am 10. Dezember 2022 findet das beliebte Event im Düsseldorfer Kunstpalast statt. Alle Veranstaltungsinfos findet ihr hier!

Der Kunstpalast übergibt dabei die Regie an Studierende der Heinrich-Heine-Universität, des Instituts für Kunstgeschichte. Gemeinsam haben die Student*innen für die Veranstaltung am 10. Dezember 2022 das Programm entwickelt. Neben den beiden Ausstellungen „Christo und Jeanne Claude“ sowie „Evelyn Richter“ wird mit „Wonderwalls-Arts and Toys“ auch wieder das NRW-Forum Teil der Veranstaltung sein. Das Besondere: Während Sparda’s Junge Nacht stehen in den Ausstellungen studentische Kunstvermittler*innen für Fragen zu den Werken zur Verfügung. In lockerer Atmosphäre kann man sich bis in die Nacht über Kunst austauschen. Der Abend bietet darüber hinaus vielfältige Beiträge von aufstrebenden Nachwuchskünstler*innen aus der regionalen Szene: Musik, Poetry, Musiktheater und Tanz.

Sparda’s Junge Nacht 2022 in Düsseldorf: Was kostet der Eintritt?

Dank der großzügigen Förderung der Stiftung der Sparda-Bank West beträgt der Eintrittspreis nur 5 Euro. Tickets bekommt ihr hier vorab.

Sparda’s Junge Nacht 2022 in Düsseldorf: Das Programm auf einen Blick

Kunstgespräche und Führungen

20 bis 24 Uhr in den Ausstellungssäle Kunstpalast

Spezialführung „Deutsch-deutsche Geschichte“

20.30 Uhr: Treffpunkt Ausstellung Evelyn Richter

22.30 Uhr: Treffpunkt Ausstellung Christo und Jeanne-Claude

Talk im Foyer

21 – 21.30 Uhr, Foyer Robert-Schumann-Saal

Aller guten Dinge sind drei. – Ein Gespräch mit Alina Fuchte (nextmuseum.io), Vera Pues (Stiftung der Sparda-Bank West) und Aurel Dahlgrün (Künstler)

Musik, Tanz, Poetry und Party

Elektrosound

20 – 23 Uhr, Foyer Kunstpalast: Muzu

Musiktheater

20.30, 22.15 und 23 Uhr, Ausstellung Christo und Jeanne-Claude. Paris. New York. Grenzenlos, 1. OG: Thomas Huy und Marlon Red

Singer/Songwriterin

20.45, 21.30 und 22.15 Uhr, Ausstellung Evelyn Richter, EG: Angelina Kalke

Tanzperformance

20.45, 21.45 und 22.45 Uhr, Ausstellung Christo und Jeanne-Claude. Paris. New York. Grenzenlos, 1. OG: Birgit Mühlram

Street Art Breakdancing

21.15, 22.30 und 23 Uhr, Ausstellung Wonderwalls. Art & Toys, NRW-Forum: Inner Circle

Poetry

22, 22.45 und 23.15 Uhr, Ausstellung Evelyn Richter, EG: Maximilian Kisters

Psychedella Band

23.30 – 24 Uhr, Foyer Kunstpalast: Bloodflowers

Party

0 – 2 Uhr, Foyer Robert-Schumann-Saal, UG: Harez Latif B2B Marvin Richter