„Sixties Girls“ im Capitol-Theater Düsseldorf: Anfahrt, Tickets, Spielzeiten – alle Infos zum neuen Musical

Vorhang auf für das neue Musical „Sixties Girls“ im Capitol-Theater in Düsseldorf: Mit Songs wie „Think!“, „Downtown“, „Son of a Preacher Man“ oder „Me and Bobby McGee“ blicken die sechs Sängerinnen des Bühnenstücks auf Epoche der 60er-Jahre zurück, welche vor allem durch die Flower-Power-Bewegung, John F. Kennedy und Martin Luther King und der Mond-Mission geprägt wurde.

Seit der ersten Proben im August wurde der Club im Capitol in ein farbenfrohes Theater umgebaut. Mittlerweile sind die letzten Arbeiten an der Bühne abgeschlossen und der Weltprämiere des Musicals mit legendären Hits von Tina Turner, Aretha Franklin, Janis Joplin und vielen mehr steht somit nichts mehr im Wege. Seit dem 2. Oktober bringen die „Sixties Girls“ den Flair der 60er in die Landeshauptstadt.

Wo gibt es Tickets für „Sixties Girls“ und was kosten sie?

Tickets für „Sixties Girls“ sind beim Ticketanbieter „Eventim“ erhältlich. Die Preise für die Karten beginnen ab 20,50 Euro.

Capitol-Theater Düsseldorf: Wann sind die Spielzeiten von „Sixties Girls“?

Wie den aufgelisteten Terminen bei „Eventim“ zu entnehmen ist, wird das Musical vorerst bis zum 31. März regelmäßig im Capitol-Theater aufgeführt. Die Spielzeiten sind dabei je nach Tag unterschiedlich und können hier eingesehen werden.

Wann öffnet die Theaterkasse im Capitol-Theater Düsseldorf?

Die Theaterkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Es können dann nur Tickets für die jeweilige Show gekauft werden. Ein Karten-Vorverkauf für andere Vorstellungen ist nicht möglich.

Anfahrt: Wie komme ich zum Capitol-Theater in Düsseldorf?

Das Capitol-Theater Düsseldorf befindet sich in der Erkrather Straße 30.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, fährt ab Düsseldorf Hauptbahnhof mit den Straßenbahnen 704, 708, 709 bis zum Worringer Platz. Von hier aus geht es unter die Bahnüberführung zum Capitol-Theater, welches sich auf der linken Seite befindet.

Aufgrund städtischer Baumaßnahmen ist das Parkdeck am Capitol Theater geschlossen. Autofahrern steht alternativ der DB BahnPark am Hauptbahnhof ( Willi-Becker-Allee/Ludwig-Erha rd-Allee, 40227 Düsseldorf) und das Parkhaus UFA Palast (Kurfürstenstraße 43, 40211 Düsseldorf) zur Verfügung.