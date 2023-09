Siegerehrung von Rhein Fire im Rathaus Düsseldorf: Mannschaft verewigt sich im Goldenen Buch

Eine große Ehrung für die Mannschaft von Rhein Fire: Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat am Donnerstagabend (28. September) das Düsseldorfer Football-Team mit einem Empfang im Rathaus für den herausragenden Erfolg in der European League of Football (ELF) geehrt.

Dabei hat sich die Mannschaft im Jan-Wellem-Saal des Rathauses in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Düsseldorf eingetragen. Anschließend wurde der ELF-Pokal auf dem Balkon anwesenden Fans auf dem Marktplatz präsentiert.

Rhein Fire trägt Spiele spätestens 2025 wieder in Düsseldorf aus

„Mit dem großartigen Erfolg von Rhein Fire in der European League of Football ist Düsseldorf zur Football-Hauptstadt Europas geworden. Damit tritt das Team in die Fußstapfen der legendären Rhein-Fire-Mannschaft, die vor 25 Jahren den World Bowl in der damaligen NFL Europe gewann und 1998 hier in Düsseldorf das Football-Fieber grassieren ließ. Die Landeshauptstadt ist stolz auf Rhein Fire und hofft, dass der Footballsport – auch getragen vom Deutschen Meistertitel der Junioren der Panther – in Düsseldorf weiter an Popularität gewinnt“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, der zur Erinnerung an den Empfang einen gravierten Stahlteller an Mannschaft, Trainerteam und Staff überreichte.

Zudem kündigte das Oberhaupt der Stadt an, dass Rhein Fire spätestens ab 2025 seine Spiele wieder in Düsseldorf austragen kann. Die Spiele der jetzigen Saison fanden in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena statt.

Rhein Fire aus Düsseldorf zur besten American Football-Mannschaft Europas gekrönt

Der Rathaus-Empfang der ELF-Sieger wurde vom Rhein Fire Cheer- & DanceTeam, das bei den Spielen mit Power-Dance und Akrobatik ein Feuerwerk abbrannte und als Botschafter von Rhein Fire für zusätzliche Stimmung sorgte, begleitet.

Am 24. September hat das in Düsseldorf ansässige Profi-Team Rhein Fire sich mit einem Sieg im Endspiel gegen Stuttgart Surge zur besten American Football-Mannschaft Europas gekrönt. Das Finale war der Höhepunkt einer perfekten Saison. Im 14. Spiel des Jahres 2023 feierte das Team von Cheftrainer Jim Tomsula im Championship Game den 14. Sieg.

Bereits vor dem großen Sieg wurde die Extraklasse der Rheinländer von der ELF mit Ehrungen honoriert: So wurden Headcoach Jim Tomsula (Coach of the Year), Offense Coodinator Andrew Weidinger (Assistant Coach of the Year) und Quarterback Jadrian Clark (most valuable player) von der Liga als beste ihres Fachs ausgezeichnet.