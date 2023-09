Düsseldorf

Rhein Fire im Rathaus Düsseldorf: Die schönsten Fotos der Siegerehrung zum Erfolg in der ELF

29. September 2023

Am Donnerstag wurde das Düsseldorfer Football-Team Rhein Fire mit einem Empfang im Rathaus von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller für ihren Erfolg in der European League of Football (ELF) geehrt. Wir haben die schönsten Bilder des Events.